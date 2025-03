DIRETTA DISCESA KVITFJELL: SI COMINCIA!

Siamo al via della diretta discesa Kvitfjell, che è la gara che potrebbe consegnare virtualmente a Marco Odermatt la Coppa del Mondo: per il fenomenale rossocrociato sarebbe la quarta consecutiva, che lo porterebbe naturalmente nel gotha dei grandi dello sci alpino anche se va detto che il classe ’97 ci è già adesso. Arrivare a eguagliare o superare gli otto trionfi consecutivi di Marcel Hirscher, che ha cannibalizzato il circo bianco tra il 2012 e il 2019, sarà ovviamente difficilissimo se non addirittura impossibile; bisognerà vedere anche quale sarà la tenuta di Odermatt nel tempo, Hirscher aveva appena compiuto 30 anni quando ha vinto l’ottava Coppa del Mondo mentre il rossocrociato ne compirà 28 a ottobre, ed è a metà del cammino.

In ogni caso Odermatt sta per eguagliare Gustavo Thoeni, Hermann Maier e Pirmin Zurbriggen come numero di Coppe del Mondo vinte, ne ha una in più Marc Girardelli mentre a livello femminile hanno fatto meglio Annemarie Moser-Proll (6) e Mikaela Shiffrin (5), a quota 4 troviamo Lindsey Vonn ormai agganciata. Attenzione perché l’ufficialità non arriverà sicuramente oggi, ma potrebbe comunque essere certificata qui sull’Olympiabakken: aspettiamo i prossimi giorni, intanto è arrivato il momento di valutare la gara di oggi e allora accomodiamoci, la diretta discesa Kvitfjell sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DISCESA KVITFJELL STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA CDM SCI

Saremo su Rai Due con la diretta discesa Kvitfjell, ricordando l'alternativa fornita da Eurosport e di conseguenza le opzioni della diretta streaming video, attraverso Rai Play oppure l'applicazione Sky Go e DAZN.

SPERA ANCHE PARIS!

Essendo vicini alla discesa Kvitfjell possiamo dire che per il secondo weekend consecutivo vivremo le grandi emozioni della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino sulla Olympiabakken, ma questa volta – alle ore 10:30 di venerdì 7 marzo, per cominciare – nella località norvegese sono protagonisti gli uomini, dopo che Federica Brignone ha ottenuto punti fondamentali e presumibilmente decisivi per il globo di cristallo.

Forse nella diretta discesa Kvitfjell, che verrà replicata domani perché quella di oggi sostituisce nel calendario la prova di Garmisch, l’Italia non ha così tante speranze ma certamente il nostro Dominik Paris potrebbe puntare a un risultato di sostanza.

Dopo tutto l’altoatesino è riuscito a tornare sul podio a Crans Montana, vero che si trattava di un super-G ma comunque anche ai Mondiali Paris era stato quarto nella discesa, magari non lo possiamo indicare tra i grandi favoriti per la vittoria sulla Olympiabakken ma potrebbe andare incontro a un ottimo risultato, è quello che scopriremo tra poche ore quando finalmente si comincerà a gareggiare ma adesso, aspettando che sia tutto pronto e si possa dare il via alla gara, dobbiamo fare qualche considerazione su quello che ci possiamo aspettare nella prova di velocità in Coppa del Mondo.

DIRETTA DISCESA KVITFJELL: ODERMATT PUÒ GIÀ CHIUDERE

La cosa davvero interessante che riguarda la diretta discesa Kvitfjell è che Marco Odermatt può già chiudere i conti in Coppa del Mondo, anche se non sarà comunque ufficiale: lo svizzero ha un vantaggio di 360 punti su Henrik Kristoffersen e 575 su Loic Meillard, ma il norvegese disputa solo le gare tecniche (dunque gigante e slalom) e di queste ne restano quattro, vale a dire le due di Hafjell, sempre in Norvegia, e poi le due delle finali nella Sun Valley.

Meillard si è cimentato nel super-G ma con risultati del tutti rivedibili (32 punti in stagione): tradotto, Odermatt dovrà guadagnare tra oggi e domenica 41 punti per essere certo del successo virtuale, e naturalmente questi punti può timbrarli già oggi.

Per quanto riguarda invece la coppetta di discesa, il conto è aperto: sempre Odermatt apre un dominio svizzero nel quale Franjo Von Allmen, campione de mondo e uomo del momento, si trova a 73 punti da lui mentre Alexis Monney, in rapida crescita, è a -185 e dunque forse troppo distante per provare a fare il colpo grosso. Sarà ancora un dominio rossocrociato, come già visto a Crans Montana quando Von Allmen ha vinto davanti a Odermatt e Monney? Il nostro Paris e altri outsider sono pronti a mettere in discussione questa narrativa, noi accomodiamoci perché tra poco sarà tempo di vivere la diretta discesa Kvitfjell.