DIRETTA DISCESA KVITFJELL: SI COMINCIA

Pochissimi minuti alla diretta discesa Kvitfjell: le donne solo da pochi anni sono tornate a correre sulla Olympiabakken norvegese, dove Sofia Goggia è stata seconda in discesa il 4 marzo 2023 mentre Federica Brignone ha vinto un super-G il 3 marzo 2024. L’anno scorso per esigenze meteo ci furono due super-G e nessuna discesa, mentre quest’anno dovremmo vedere ben due libere, con un peso quindi davvero notevole sulla classifica di specialità, al comando comandata da Brignone con 289 punti contro i 260 di Goggia.

Per Fede due vittorie, un terzo e un nono posto, per Sofia una vittoria, due secondi posti e un’uscita che per il momento sta facendo la differenza in favore della figlia d’arte. Il terzo posto è per Cornelia Huetter a quota 208 punti con la vittoria d’apertura a Beaver Creek seguita da un sesto, un settimo e un ottavo posto, quindi con buona costanza ma senza ulteriori acuti. Quarta a quota 175 è Lara Gut-Behrami, che però va curata naturalmente soprattutto per la classifica generale: di certo ci sono tantissimi motivi per seguire la diretta discesa Kvitfjell! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DISCESA KVITFJELL IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La ribalta di Rai 2 sarà garantita per la diretta discesa Kvitfjell in tv, oltre a Eurosport, quindi ci sarà anche il doppio riferimento di Raiplay e Discovery + (più i servizi collegati) per la diretta streaming video.

BRIGNONE E GOGGIA PER LA COPPA DI SPECIALITÀ

Oggi venerdì 28 febbraio 2025 inizia un lungo e bellissimo weekend sulle nevi norvegesi per la Coppa del Mondo di sci femminile con la diretta discesa Kvitfjell alle ore 10.30. Ci arriviamo con Federica Brignone al comando della classifica generale ma anche nella Coppa di discesa, dove al secondo posto c’è Sofia Goggia. Italia in copertina quindi con le nostre grandi campionesse nella diretta discesa Kvitfjell: Brignone vuole soprattutto consolidare il vantaggio su Lara Gut-Behrami per l’obiettivo più grande, Goggia invece cercherà di scavalcarla puntando al quinto titolo di specialità nella “sua” discesa libera, dove tutto è ancora possibile se si pensa che quattro gare su otto in tutta la stagione sono in programma da oggi al 22 marzo.

La pista di Kvitfjell potrebbe essere favorevole alle scivolatrici, quindi ad esempio tra le nostre più a Goggia che a Brignone. Siamo curiosi di scoprire cosa farà la campionessa del Mondo in carica Breezy Johnson: la statunitense ha firmato un colpo a sorpresa a Saalbach, ma il pendio norvegese potrebbe avere caratteristiche simili e allora attenzione a colei che in Coppa del Mondo non sale sul podio addirittura dal dicembre 2021 e vorrà colmare questo vuoto ora che si presenta al cancelletto di partenza come campionessa iridata. Con tre vittorie e sei presenze sul podio totali in quattro gare precedenti, saranno però Federica Brignone e Sofia Goggia le regine della diretta discesa Kvitfjell.

DIRETTA DISCESA KVITFJELL: UNA STAGIONE TINTA D’AZZURRO

Quindi Federica Brignone e Sofia Goggia sono con pieno merito in copertina verso la diretta discesa Kvitfjell. Il livello straordinario della stagione di Fede si evidenzia proprio in discesa: non aveva mai vinto in carriera, invece Brignone si è imposta a Sankt Anton e poi ha firmato il bis a Garmisch, legittimando così anche il primato attuale nella classifica della Coppa di discesa, proprio davanti a Goggia, che replica con il successo nella sua amata Cortina più due secondi posti, ma con l’uscita a Sankt Anton che finora fa la differenza a vantaggio della compagna di squadra.

Tra le straniere, oltre a Johnson in primo piano ci dovrebbe essere Cornelia Huetter, che vincendo a Beaver Creek è stata l’unica a battere le Azzurre nelle discese di Coppa del Mondo, ma poi non è più salita sul podio. Dobbiamo poi naturalmente curare Lara Gut per le esigenze di Coppa, la padrona di casa Kajsa Vickhoff Lie (che vinse questa discesa due anni fa), Ester Ledecka e Corinne Suter, ma più di tutte sono attese le Azzurre, quindi siamo pronti ancora una volta ad emozionarci in compagnia della diretta discesa Kvitfjell.