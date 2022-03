Diretta discesa Kvitfjell/ Streaming video Rai: bis sulla Olympiabakken (CdM sci)

DIRETTA DISCESA KVITFJELL: SI FA IL BIS!

Si fa il bis con la diretta della discesa di Kvitfjell: sulla Olympiabakken di Lillehammer appuntamento sabato 5 marzo per la seconda prova di velocità per la Coppa del Mondo 2022 di sci alpino. Va infatti ricordato che la discesa di ieri era il recupero della gara saltata a Lake Louise a fine novembre; di conseguenza il weekend originario in Norvegia scatta oggi, domani vivremo il super-G ma soprattutto siamo davvero vicini alla resa dei conti, perché dopo questa diretta della discesa di Kvitfjell avremo soltanto la prova nelle finali di Courchevel, dunque a disposizione ci sono 200 punti per assegnare la coppetta di specialità.

DIRETTA/ Discesa Kvitfjell: Hintermann-Alexander, vittoria ex-aequo a sorpresa!

Considerata la situazione di classifica, sono tantissimi: equilibrio totale nella graduatoria della discesa, e chissà che Aleksander Aamodt Kilde oltre a festeggiare nella velocità possa anche mettere in discussione il solido primo posto di Marco Odermatt nella classifica generale di Coppa del Mondo. Vedremo quello che succederà, anche perché lo scorso weekend abbiamo vissuto un doppio slalom e dunque, Olimpiadi a parte, era da un mese e mezzo che non si gareggiava con la velocità. Tra poco sarà il bis in 24 ore, niente male davvero…

Diretta discesa Crans Montana/ Vince Priska Nufer! Goggia 3^, Vlhova prende Shiffrin

DIRETTA DISCESA KVITFJELL STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Kvitfjell avrà inizio alle ore 11.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Norvegia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA/ Discesa Crans Montana: Ester Ledecka ha vinto, Mowinckel e Huetter sul podio

DIRETTA DISCESA KVITFJELL: RISULTATI E CONTESTO

Ci stiamo dunque avvicinando alla diretta della discesa di Kvitfjell. La sensazione forte è che possa essere un altro duello infuocato tra Beat Feuz e Aleksander Aamodt Kilde, ma naturalmente gli intrusi non mancheranno a cominciare dallo stesso Odermatt, che ha iniziato il weekend di Lillehammer con il quarto posto nella classifica di specialità e appena 44 punti da recuperare al norvegese, che è anche il primo rivale per la Coppa del Mondo (che però, bisogna dirlo, appare al momento saldamente nelle mani dello svizzero).

Abbiamo poi Matthias Mayer, eterno austriaco che alle Olimpiadi è riuscito ancora una volta a salire sul podio; e poi ovviamente il nostro Dominik Paris, che deve cancellare le delusioni dei Giochi invernali in cui gli è nuovamente sfuggito il podio. Non resta allora che scoprire quello che succederà sulla Olympiabakken, noi ovviamente possiamo sperare che la diretta della discesa di Kvitfjell possa portare grandi emozioni e che il tricolore italiano possa eventualmente sventolare, anche in una stagione che, a parte qualche acuto di Paris proprio in questa specialità, non ha poi detto tantissimo ai nostri colori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA