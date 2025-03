DIRETTA DISCESA KVITFJELL: SI REPLICA SULLA OLYMPIABAKKEN!

La seconda diretta discesa Kvitfjell è dietro l’angolo, perché si gareggia alle ore 10:30 di sabato 1 marzo: come già settimana scorsa la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile avrà gare questo weekend, domani si chiude con il super-G e siamo ad un momento davvero importante nella stagione, perché la nostra Federica Brignone ha la possibilità di mettere a segno punti pesantissimi nella corsa al globo di cristallo, avendo già manifestato la propria superiorità con il doppio successo in gigante al Sestriere, che le ha dato un margine davvero ampio da gestire sino alle finali della Sun Valley.

DIRETTA DISCESA KVITFJELL/ Cornelia Huetter ha vinto, Goggia ai piedi del podio! (CdM sci, 28 febbraio 2025)

La Coppa del Mondo femminile è poi già entrata nella storia domenica scorsa, quando Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom arrivando a 100 successi: un momento leggendario per una sciatrice leggendaria ma, dopo l’infortunio di Killington, la statunitense ha deciso di concentrarsi solo sulle discipline tecniche e dunque non sarà protagonista nella diretta discesa Kvitfjell, quindi saranno altre le sciatrici che potranno dare fastidio alla nostra Brignone e la prima è la sua connazionale, quella Sofia Goggia che al Sestriere ha dato risposte importanti e ora va a caccia di vittoria in quella che è sempre la sua specialità di punta.

DIRETTA DISCESA CRANS MONTANA/ Von Allmen ha vinto, tripletta per la Svizzera! (CdM sci, 22 febbraio 2025)

DIRETTA DISCESA KVITFJELL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA CDM SCI

L’appuntamento in chiaro con la diretta tv della discesa Kvitfjell sarà su Rai Due e di conseguenza su sito o applicazione di Rai Play per la diretta streaming video, ma ricordiamo anche la possibilità di seguire la gara di Coppa del Mondo su Eurosport per tutti gli abbonati, con diretta streaming video anche sulla piattaforma DAZN. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DISCESA KVITFJELL SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA KVITFJELL: ITALIA AL COMANDO

Potrebbe allora essere un derby quello della diretta discesa Kvitfjell: Federica Brignone e Sofia Goggia si giocano la coppetta di specialità e in questo momento la milanese sembra avere qualcosa in più, almeno in termini generali. A Sankt Anton la Brignone si è tolta lo sfizio di vincere la prima discesa in Coppa del Mondo e poi si è ripetuta a Garmisch, tanto per lasciare intendere come la crescita anche in questa prova di velocità sia stata netta e concreta; portare via la coppetta di specialità alla regina di discesa Goggia sarebbe un ulteriore segnale di come Federica abbia trovato il suo “prime” nel momento in cui si comincia a pensare di chiudere la carriera.

DIRETTA DISCESA MASCHILE/ Franjo Von Allmen medaglia d'oro, Paris quarto! (Mondiali sci 2025, 9 febbraio)

Le avversarie anche oggi non mancheranno: c’è Lara Gut-Behrami che vuole tenere aperto il discorso relativo alla Coppa del Mondo generale, c’è Cornelia Huetter che da veterana può sempre trovare qualche spunto interessante e poi c’è Breezy Johnson, tra i volti principali di un Mondiale in cui ha vinto ben due medaglie d’oro, quella appunto della discesa e quella della combinata a squadre che ha condiviso con Mikaela Shiffrin. Vedremo, ma chiaramente nella diretta discesa Kvitfjell le occasioni per far risuonare ancora l’inno di Mameli ci sono tutte.