Diretta discesa Kvitfjell/ Streaming video tv: riecco i velocisti, CdM sci

DIRETTA DISCESA KVITFJELL: SI TRATTA DI UN RECUPERO!

La diretta della discesa di Kvitfjell aprirà oggi, venerdì 4 marzo 2022, un weekend di notevole importanza per la Coppa del Mondo di sci maschile, che fa tappa in Norvegia con ben due discese (quella di oggi è un recupero) e un super-G. Detto che la classifica generale sembra essere saldamente in mano a Marco Odermatt, la lotta è decisamente intrigante per quanto riguarda la Coppa di specialità: restano tre discese, oggi e domani dunque sono in palio 200 dei 300 punti ancora da assegnare per la Coppa di discesa libera ed è quindi facile capire che Kvitfjell sarà in tal senso una tappa di fondamentale importanza.

Per i velocisti è il ritorno in gara dopo quasi un mese, perché le gare veloci avevano aperto le Olimpiadi di Pechino 2022 e ricordiamo allora che lo svizzero Beat Feuz è il nuovo campione olimpico della specialità regina, mentre in Coppa del Mondo l’ultima discesa è ancora la seconda delle due disputate a gennaio a Kitzbuhel. Il paragone dal punto di vista tecnico è improponibile, ma c’è comunque grande attesa per rivedere in azione gli uomini-jet: scopriamo allora tutte le informazioni per seguire al meglio la diretta della discesa di Kvitfjell.

DIRETTA DISCESA KVITFJELL STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Kvitfjell avrà inizio alle ore 11.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Norvegia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA KVITFJELL: FAVORITI E AZZURRI

Verso la diretta della discesa di Kvitfjell, abbiamo già nominato uno dei protagonisti più attesi, cioè il fresco campione olimpico Beat Feuz, che punta a difendere la Coppetta di specialità che lo svizzero conquista ormai da ben quattro anni consecutivi. In questo momento tuttavia il leader in graduatoria è il padrone di casa norvegese Aleksander Aamodt Kilde, che naturalmente punta a fare il meglio possibile sulle nevi amiche di Kvitfjell (dove però in realtà non ha mai vinto) per cercare di strappare la Coppetta a Feuz e magari tenere accesa anche una piccola speranza di lottare con Marco Odermatt nella generale – senza dimenticare però che l’olimpionico del gigante va molto bene pure in discesa. Attenzione poi a Matthias Mayer: l’austriaco ha fatto (come sempre) grandi cose alle Olimpiadi e adesso può giocarsi con serenità le carte per il finale di stagione.

Uno dei protagonisti più attesi è però naturalmente anche il nostro Dominik Paris, che in Norvegia ha già vinto due volte in discesa e una in super-G: l’altoatesino meriterebbe di conquistare almeno una volta in carriera la Coppa di discesa, considerato che si tratta di uno dei discesisti più vincenti di tutti i tempi, il distacco di Paris da Kilde è inferiore ai 100 punti con un totale di 300 ancora da assegnare e dunque si potrebbe sperare che questa sia la volta buona. Più difficile sperare negli altri Azzurri, che in Norvegia non hanno mai fatto grandi cose: speriamo che ci possano smentire, ma soprattutto che Dominik Paris riesca a rilanciare il suo inseguimento alla Coppa di specialità.

