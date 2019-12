Diretta discesa Lake Louise/ Streaming video e tv, gara bis in Canada

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019-2020 oggi è ancora in diretta con la discesa di Lake Louise, replica della gara già disputata ieri nella stessa specialità. Due discese consecutive non sono un’anomalia a Lake Louise, tradizionalmente sede di un lungo weekend tutto dedicato alle discipline veloci (domani si chiude con un super-G), ma questa situazione è sempre abbastanza particolare. Ovviamente possiamo mettere in primo piano tra le favorite chi è già andata forte ieri, ma siamo tutti curiosi di scoprire se e cosa potrà cambiare nella discesa di Lake Louise rispetto a quanto abbiamo visto ieri sulla stessa pista – non sarà lo stesso identico tracciato, ma le differenze saranno in ogni caso minime. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Lake Louise in programma oggi, sabato 7 dicembre 2018.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI LAKE LOUISE

La diretta della discesa di Lake Louise avrà inizio anche oggi alle ore 20.30 italiane, quando nella località dell’Alberta saranno le 12.30, considerate le ben otto ore di fuso orario. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Canada (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA LAKE LOUISE: I NUMERI DI LINDSEY VONN

Detto che per la diretta della discesa di Lake Louise naturalmente il punto di riferimento più attendibile è quello fornito dalla gara di ieri, approfittiamo di questo “doppione” per parlare più ampiamente della regina di Lake Louise (e non solo, a dire il vero), che purtroppo è ormai il passato per la Coppa del Mondo di sci femminile. Naturalmente stiamo parlando di Lindsey Vonn, che a dire il vero già l’anno scorso aveva dovuto rinunciare alle gare di Lake Louise, inizio di una stagione che poi sarebbe stata tormentata nel suo complesso. Resta il fatto che Lindsey nella località canadese ha vinto ben 18 volte – dato ormai definitivo, formato da addirittura 14 discese più quattro super-G. Nel 2011, nel 2012 e nel 2015 Lindsey Vonn addirittura fece tripletta, vincendo tutte le tre gare in programma nel lungo weekend di Lake Louise, luogo talmente caro alla discesista americana da farle ipotizzare di partecipare anche alla gara maschile su questo stesso pendio, progetto affascinante ma mai concretizzato anche perché la FIS non aveva appoggiato questa suggestione. Di certo sarà particolarmente strano a Lake Louise pensare a Lindsey Vonn dovendo usare il passato…



