Diretta Discesa Lake Louise/ Streaming video Rai: attesa per Sofia Goggia! (oggi)

Oggi venerdi 6 dicembre 2019 assisteremo alla diretta della discesa libera di Lake Louise, primo appuntamento con la velocità per la Coppa del mondo femminile di sci. E’ arrivato dunque il momento di fare sul serio per questa stagione del circo bianco e certo tutti gli appassionati sono in attesa di una grande exploit della nostra stellina per quanto riguarda questa disciplina, Sofia Goggia. La sciatrice bergamasca, che aveva saltato l’appuntamento con la discesa canadese l’anno scorso per infortunio, pare ben pronta a dare il suo pesante contributo per rendere unica la discesa di Lake Louise per la Coppa del mondo di sci femminile 2020. Ovviamente non sarà la sola protagonista annunciata, neppure tra le azzurre, che pure ci hanno già fatto gioire con lo splendido podio firmato solo pochi giorni fa nel Vermont per lo slalom gigante con Marta Bassino e Federica Brignone.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI LAKE LOUISE

La diretta della discesa di Lake Louise avrà inizio alle ore 20,30 italiane, quando in Canada sarà mezzogiorno e mezzo considerate le otto ore di fuso orario. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Canada (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA LAKE LOUISE: PROTAGONISTE E AZZURRE

Come detto prima, il primo nome che viene in mente avvicinandoci alla diretta della discesa di Lake Louise è certo quello dell’azzurra Sofia Goggia, oro olimpico nella disciplina a Pyeongchang, e tra le prime favorite in questa stagione della Coppa del mondo di sci femminile appena agli esordi per la vittoria della coppetta. Pure però la nostra bergamasca non sarà l’unica star da tenere d’occhio d’occhio sulla neve di Lake Louise, perché anche oggi sulla pista canadese non mancheranno la avversarie più agguerrite. In questo senso non possiamo non fare il nome dell’austriaca Nicole Schmidhofer che proprio nella passata stagione (approfittano del KO della Goggia) ha fatto sua la coppetta di specialità, ponendosi ampiamente davanti alle connazionali Venier e Siebenhofer, altri nomi che certo non dovremo farci sfuggire oggi. Pure però non scordiamo che oggi saranno al cancelletto anche una ritrovata Lara Gut Berhami come pure Mikaela Shiffrin, che pure nella passata stagione di Coppa ha dimostrato di essere a suo agio anche nella pura felicità. Per quanto riguarda l’azzurre pure il ventaglio di attese protagoniste alla diretta della discesa di Lake Louise è ampio; occhio dunque, oltre a Sofia Goggia anche a Nicol Delago (per cui la pista canadese pare particolarmente adatta), come pure Brignone, Irene Curtoni, Francesca Marsaglia e Nadia Delago.



