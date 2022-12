Diretta discesa Lake Louise/ Streaming video Rai: bis in Canada (CdM sci)

La diretta della discesa di Lake Louise ci regalerà anche oggi, sabato 3 dicembre 2022, un appuntamento con la velocità nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2022-2023. Non ci sarà il rischio di esagerare perché era da marzo che aspettavamo questo weekend, dal momento che è saltato quello che a Zermatt/Cervinia avrebbe segnato una grande novità per il Circo Bianco, ma è stato sconfitto dal meteo avverso sia per gli uomini sia per le donne. Sappiamo benissimo che la discesa è naturalmente la specialità più rischio in tal senso, perché con la sicurezza non si può scherzare quando la velocità aumenta. Inoltre dodici mesi fa in Canada Sofia Goggia fece l’en-plein, vincendo due discese e un super-G in tre giorni, quindi ogni gara a Lake Louise va seguita con grande attenzione.

DIRETTA/ Discesa Lake Louise video streaming Rai: Sofia Goggia ha vinto!

Parlando della stessa specialità e della stessa pista, siamo naturalmente curiosi di scoprire se oggi sulla Men’s Olympic Downhill (East Summit) di Lake Louise verranno confermati i valori di ieri, oppure se ci saranno sorprese. Chi ha fatto bene ieri avrà il desiderio di confermarsi sfruttando un feeling che in 24 ore non può sparire, però è anche stuzzicante scoprire se chi è partito meno bene sarà capace di riscattarsi: tutto questo premesso, andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Lake Louise.

Sofia Goggia: "Un figlio? Potrebbe completarmi"/ "Non ho avuto tante relazioni"

DISCESA LAKE LOUISE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA COPPA DEL MONDO DI SCI

La diretta della discesa di Lake Louise avrà inizio alle ore 20.30 italiane, quando nella località dell’Alberta saranno le 12.30, considerate le ben otto ore di fuso orario. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della discesa di Lake Louise, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Canada (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

Sofia Goggia: "Troppi infortuni in carriera"/ "Brignone? Sana rivalità. Sono single…"

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA DISCESA DI LAKE LOUISE SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA LAKE LOUISE: FOCUS SULLE DOPPIETTE

La diretta della discesa di Lake Louise ci propone dunque la seconda gara consecutiva nella stessa specialità: il calendario anomalo dettato dal Covid ha imposto questa soluzione in diverse occasioni già da almeno un paio di anni, ma a dire il vero in Canada questo accadeva anche prima. L’anno scorso comunque ci furono due discese a Lake Louise e sappiamo benissimo che Sofia Goggia le vinse entrambe, facendo poi addirittura tris grazie al successo pure in super-G alla domenica. Anche Levi è tappa frequente per le doppiette, anche se in questo caso parliamo di slalom e quindi tecnicamente siamo all’estremo opposto. Le doppie vittorie sono molto frequenti: l’anno scorso a Levi fece festa due volte Petra Vlhova, un paio di settimane fa invece ci è riuscita Mikaela Shiffrin.

Le doppiette furono frequenti nella prima parte della stagione scorsa, parlando di tutte le specialità: dopo Levi e la meravigliosa Lake Louise “provincia di Bergamo”, Sankt Moritz ospitò la settimana successiva due super-G, con il secondo posto della stessa Goggia al sabato e una domenica ancora più azzurra grazie alla vittoria di Federica Brignone davanti ad Elena Curtoni. Possiamo poi ricordare i due giganti di Courchevel, sempre a dicembre, con vittorie per Mikaela Shiffrin e Sara Hector e un terzo posto per Marta Bassino nella seconda gara, mentre a fine febbraio ci furono le due discese di Crans Montana, con vittorie di Ester Ledecka e Priska Nufer e un terzo posto per Sofia Goggia nella seconda gara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA