Diretta discesa Lake Louise/ Streaming video Rai: ci si riprova (CdM sci)

DIRETTA DISCESA LAKE LOUISE: ANCORA UN RINVIO?

La diretta della discesa di Lake Louise ci farà compagnia (si spera) oggi, sabato 27 novembre 2021, perché la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2021-2022 ci propone questa gara in Canada, per un weekend lungo tutto all’insegna della velocità completato domani con un super-G, maltempo permettendo dal momento che già la gara di ieri è stata cancellata per la troppa neve. La FIS ha finalmente deciso di parificare il numero delle gare veloci del Circo Bianco a quello delle prove tecniche e il primo effetto lo avremmo visto già in questo tradizionale weekend di fine novembre a Lake Louise, che ospita una doppia discesa libera a differenza di quanto eravamo abituati a vedere fino al 2019, considerando che l’anno scorso a causa del Covid non si andò in Nord America.

DIRETTA/ Discesa Lake Louise: gara cancellata, vince il maltempo (CdM sci)

Siamo solamente all’inizio della stagione e di conseguenza le incognite sono tante, anche a causa della cancellazione della prima discesa di Lake Louise ieri, speriamo che si possa gareggiare almeno oggi per iniziare già a delineare le gerarchie nella Coppa di specialità di discesa libera, di cui Beat Feuz è detentore e che è uno dei grandi obiettivi stagionali del nostro Dominik Paris, chiaramente con le Olimpiadi – che saranno però una gigantesca incognita, dato che nessuno ha mai visto la pista che ospiterà le gare a cinque cerchi. Febbraio tuttavia è ancora lontano, adesso è meglio andare a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Lake Louise, incrociando le dita.

Discesa maschile Lenzerheide cancellata/ Beat Feuz ha vinto la coppa di specialità

DIRETTA DISCESA LAKE LOUISE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Lake Louise avrà inizio alle ore 20.15 italiane, quando nella località dell’Alberta saranno le 12.15, considerate le ben otto ore di fuso orario. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

DISCESA FEMMINILE LENZERHEIDE CANCELLATA/ Sofia Goggia ha vinto la coppa!

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Canada (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA LAKE LOUISE: LA STAGIONE PER I VELOCISTI

Come si accennava in precedenza, la diretta della discesa di Lake Louise avrebbe dovuto essere oggi un bis della gara già vissuta ieri, scenario al quale dovremo abituarci a causa della (sacrosanta) decisione da parte della FIS di dare più occasioni anche agli specialisti delle gare veloci del Circo Bianco. Ad esempio, già settimana prossima a Beaver Creek non ci sarà più il tradizionale gigante a completare il weekend nel Colorado, che sarà tutto dedicato alla velocità ma – a differenza di Lake Louise – vedrà due super-G insieme a una discesa sulla Birds of Prey. Sarà poi la volta delle nostre classiche gare italiane nel periodo natalizio, anche se da questo punto di vista avremo poco da segnalare: super-G e discesa sulla Saslong in Val Gardena il 17 e 18 dicembre, discesa e super-G sulla Stelvio a Bormio il 28 e 29 dicembre.

A gennaio invece c’è da segnalare una gustosa novità, perché raddoppierà la grande classica di Wengen: doppia discesa dunque sul Lauberhorn con il venerdì che si aggiungerà al sabato sacrificando la combinata. Stesso discorso a Kitzbuhel: due discese sulla Streif, sarà uno spettacolo memorabile anche se a dire il vero un po’ dispiace che in questo caso venga sacrificato il super-G. Poi sarà la volta delle Olimpiadi (discesa il 6 febbraio per gli uomini, super-G due giorni più tardi), infine saremo già a marzo con discesa e super-G a Kvitfjell poco prima delle Finali francesi, che per le discipline veloci saranno a Meribel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA