Diretta discesa Lake Louise/ Streaming video Rai: secondo tentativo, CdM sci

DIRETTA DISCESA LAKE LOUISE: GRANDE ATTESA!

La diretta della discesa di Lake Louise ci regalerà (o almeno così ci auguriamo) oggi, sabato 26 novembre 2022, il primo appuntamento con la velocità nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2022-2023. Saltato per mancanza di neve il debutto a Zermatt/Cervinia che avrebbe segnato una grande novità per il Circo Bianco, ieri è stata cancellata la gara che avrebbe dovuto aprire il weekend canadese a causa invece di troppa neve e pessima visibilità. Per salvare una discesa, essa è stata spostata oggi sacrificando uno dei due super-G. L’attesa sta diventando ancora più grande per questa prima gara veloce della stagione: non si può certo dire che per gli uomini la discesa di Lake Louise sia fra le più difficili tecnicamente, ma proprio per questo motivo è considerata l’ideale per rompere il ghiaccio dopo molti mesi di sosta e aprire una stagione che in seguito ci proporrà tutte le discese più ambite.

Naturalmente ci sono tutte le incognite che accompagnano il debutto stagionale e magari anche un’attesa che sta diventando snervante, se si pensa che il debutto avrebbe dovuto essere a fine ottobre e invece lo aspettiamo ancora: per i discesisti gli ultimi risultati risalgono a marzo, quando Vincent Kriechmayr vinse sia la discesa sia il super-G delle Finali di Coppa a Courchevel, che tra pochi mesi sarà la sede dei Mondiali, mentre Aleksander Aamodt Kilde si prese entrambe le Coppe di specialità, precedendo in discesa Beat Feuz e il nostro Dominik Paris. Qualche indicazione naturalmente ci è arrivata dalle prove, ma la gara è un’altra cosa e la voglia di scoprire che cosa succederà fra poche ore è grande. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Lake Louise, sperando che oggi vada tutto per il meglio.

DISCESA LAKE LOUISE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Lake Louise avrà inizio alle ore 20.30 italiane, quando nella località dell’Alberta saranno le 12.30, considerate le ben otto ore di fuso orario. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN, anche se sulla Rai dovrebbe trattarsi di una differita per sovrapposizione di altri eventi.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della discesa di Lake Louise, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Canada (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA DISCESA LAKE LOUISE: FAVORITI E AZZURRI

Come si accennava in precedenza, la diretta della discesa di Lake Louise ci offrirà la prima gara veloce della stagione e di conseguenza anche il primo banco di prova per gli specialisti della velocità, che in compenso saranno attesi ora da un tour de force tra il weekend canadese e il prossimo a Beaver Creek – sei gare in teoria, adesso già scese a cinque ma speriamo che si possa iniziare. Serve dunque essere in grande forma fin da subito, anche se le grandi classiche europee e poi naturalmente i Mondiali arriveranno più avanti. La discesa di Lake Louise in genere sorride soprattutto a chi ha grandi doti di scorrevolezza, ma siamo molto curiosi di scoprirne i verdetti.

I nomi di spicco sono sempre quelli e l’analisi non muta rispetto alle attese di 24 ore fa: abbiamo già citato Vincent Kriechmayr, che predilige piste più tecniche però l’anno scorso fu secondo a Lake Louise alle spalle del connazionale Matthias Mayer, poi naturalmente i campioni più attesi sono il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, lo svizzero Beat Feuz e in casa Italia su tutti Dominik Paris, che vinse la discesa di Lake Louise nell’ormai lontano 2013 ma tante altre volte è salito sul podio, compreso il doppio secondo posto del 2019 nella libera e poi in super-G. Sono passati ormai tre anni, ma durante i quali si è corso una sola volta in Canada, tra lo stop per Covid nel 2020 e il maltempo che limitò il programma anche l’anno scorso: il più forte discesista degli ultimi anni ci regalerà anche oggi emozioni forti nella diretta della discesa di Lake Louise…











