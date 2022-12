Diretta discesa Lake Louise/ Streaming video Rai: Sofia Goggia! Coppa del Mondo sci

La diretta della discesa di Lake Louise ci regalerà oggi, venerdì 2 dicembre 2022, il primo appuntamento con la velocità nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2022-2023. Non vedevamo l’ora: saltato il debutto a Zermatt/Cervinia che avrebbe segnato una grande novità per il Circo Bianco, finalmente ci siamo e Lake Louise richiama immediatamente alla memoria il fatto che dodici mesi fa in Canada Sofia Goggia fece l’en-plein, vincendo due discese e un super-G in tre giorni, esattamente secondo lo stesso programma di quest’anno, che prevede appunto a Lake Louise due discese libere oggi e domani, infine un super-G domenica.

Potremmo anche non aggiungere altro per capire perché l’attesa è grandissima, in casa Italia ancora più che per le altre Nazionali: le incognite ovviamente sono molte, perché le ultime gare veloci risalgono al marzo scorso, ma non c’è dubbio sul fatto che Sofia Goggia sia la donna da battere quando si parla di velocità al femminile e allora speriamo che ci faccia ancora divertire tantissimo, fermo restando che ripetere il tris sarà naturalmente complicato. Tutto questo premesso, andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Lake Louise.

DISCESA LAKE LOUISE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Lake Louise avrà inizio alle ore 20.00 italiane, quando nella località dell’Alberta saranno le 12.00, considerate le ben otto ore di fuso orario. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN, anche se sulla Rai dovrebbe trattarsi di una differita dalle ore 22.00, per sovrapposizione di altri eventi.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della discesa di Lake Louise, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Canada (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

DIRETTA DISCESA LAKE LOUISE: FAVORITE E AZZURRE

Come si accennava in precedenza, la diretta della discesa di Lake Louise metterà in copertina Sofia Goggia, che l’anno scorso in Canada fu una vera e propria “dittatrice” (sportiva, s’intende) e pose già le basi per il suo successo finale nella Coppa di specialità di discesa libera, ma è anche giusto ricordare che la nostra Nazionale ha diverse punte nelle specialità veloci e quindi speriamo che l’Italia possa fare bene con tanti nomi, da Elena Curtoni a Federica Brignone e naturalmente le sorelle Nicol e Nadia Delago, quest’ultima capace di salire sul podio olimpico insieme a Sofia.

I nomi di spicco tra le avversarie straniere dovrebbero essere sempre gli stessi, in attesa di scoprire chi sia più in forma. In primo piano la Svizzera con la campionessa olimpica Corinne Suter e con Lara Gut, che nel frattempo si è permessa il lusso di vincere anche in gigante a Killington, la statunitense Breezy Johnson e l’Austria, magari in particolare con Mirjam Puchner. Ma naturalmente per tutte il punto di riferimento sarà una ragazza bergamasca che ha appena compiuto 30 anni: Sofia Goggia ci regalerà anche oggi emozioni forti nella diretta della discesa di Lake Louise?











