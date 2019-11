Diretta discesa Lake Louise/ Streaming video tv, il debutto di Paris

La diretta della discesa di Lake Louise segna il primo appuntamento con la velocità nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019-2020. L’attesa è molto grande dunque per questa prima gara veloce della stagione del Circo Bianco: non si può certo dire che per gli uomini la discesa di Lake Louise sia fra le più difficili, ma comunque può essere l’ideale per rompere il ghiaccio dopo molti mesi di sosta e aprire una stagione che in seguito ci proporrà tutte le discese più ambite. Naturalmente ci sono tutte le incognite che accompagnano il debutto stagionale: per i discesisti gli ultimi risultati risalgono a marzo, quando Dominik Paris trionfò nelle Finali di Soldeu, qualche indicazione naturalmente ci è arrivata dalle prove disputate nei giorni scorsi, ma la gara è un’altra cosa e la voglia di scoprire che cosa succederà fra poche ore è grande. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Lake Louise.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI LAKE LOUISE

La diretta della discesa di Lake Louise avrà inizio alle ore 20.15 italiane, quando nella località dell’Alberta saranno le 12.15, considerate le ben otto ore di fuso orario. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Canada (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA LAKE LOUISE: FAVORITI E AZZURRI

Come si accennava in precedenza, la diretta della discesa di Lake Louise ci offrirà la prima gara veloce della stagione e di conseguenza anche il primo banco di prova per gli specialisti della velocità, che saranno poi impegnati domani con un super-G. I nomi di spicco sono comunque sempre quelli: salutato il norvegese Aksel Lund Svindal che si è ritirato al termine della passata stagione, ecco sempre in primo piano il suo connazionale e campione del Mondo in carica Kjetil Jansrud, lo svizzero Beat Feuz che è il detentore della Coppa di specialità, poi la pattuglia sempre folta degli austriaci, guidati da Matthias Mayer, Max Franz che l’anno scorso vinse proprio la discesa canadese e Vincent Kriechmayr, senza sottovalutare le pattuglie di Francia e Germania. Il nome però forse di massimo spicco è italiano: Dominik Paris è stato il dominatore della velocità nella passata stagione, si è preso la Coppa di super-G e ha sfiorato quella di discesa che certamente è il grande obiettivo della stagione che ora va a cominciare, riponiamo grandi aspettative su di lui già da questa prima gara di Lake Louise che Dominik l’anno scorso chiuse sul podio insieme a Christof Innerhofer, che purtroppo sarà il grande assente questa volta, a causa dei postumi dell’infortunio subito sul finire della passata stagione. Per l’Italia ecco anche il veterano Peter Fill e poi Mattia Casse, Emanuele Buzzi che speriamo possa essere il nuovo che avanza e Federico Simoni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA