Diretta discesa maschile Bormio/ Streaming video Rai, orario e italiani

La Coppa del Mondo 2019-2020 di sci alpino torna venerdì 27 dicembre, con la discesa maschile di Bormio: in Valtellina siamo attesi ad un lungo fine settimana che scatterà alle ore 11:30 di questa mattina. Gara dunque dedicata alla velocità, che funge da recupero della discesa non disputata in Val Gardena e che ci regalerà un doppio appuntamento a Bormio; saranno protagonisti anche i nostri italiani, a cominciare da Dominik Paris che spera di ripetere una grande stagione come quella passata. Sarà questa la terza discesa della stagione maschile: ci si arriva in una situazione nella quale Beat Feuz occupa la prima posizione nella classifica di specialità, che difende rispetto al titolo dello scorso anno. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta della discesa maschile di Bormio, analizzando prima i temi principali che sono legati a questa gara.

Come abbiamo detto, la discesa maschile di Bormio è la terza prova stagionale in questa specialità: fino a questo momento le due vittorie sono andate a Thomas Dressen che si è imposto a Lake Louise, sulla pista olimpica, e a Beat Feuz che ha vinto sulla celebre Birds of Prey a Beaver Creek. Lo svizzero in virtù di questo risultato, e del podio conquistato in Canada, comanda la classifica di specialità; quarta posizione per il nostro Paris che sulla Stelvio si gioca sicuramente le possibilità di vincere, per fare un passo avanti nella graduatoria. L’altoatesino punta a tornare alla vittoria per mettere punti preziosi in cascina; tra i favoriti i due di cui sopra ma anche l’austriaco Vincent Kriechmayr, la sorpresa potrebbe essere rappresentata dal francese Johan Clarey mentre degli altri italiani si può dire poco perché in questa specialità quest’anno siamo stati poco competitivi, al cancelletto di partenza dovrebbe esserci anche Emanuele Buzzi che se non altro potrebbe pensare di entrare nella Top 10 con una prestazione di livello.



