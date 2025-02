DIRETTA DISCESA MASCHILE MONDIALI SCI 2025: SI COMINCIA!

Siamo finalmente al via della diretta discesa maschile per i Mondiali sci 2025: dobbiamo purtroppo dire che da tempo non vediamo un italiano salire sul podio iridato in questa specialità, tanto da dover tornare indietro di ben 12 anni per l’ultima volta. In quel caso eravamo sulla Planai, perché erano i Mondiali di Schladming: attenzione a due eventi che ricorrono anche quest’anno, ovvero il fatto che siamo ancora in Austria e che anche nel 2013 era il 9 febbraio, sia pure di sabato. Era stato Dominik Paris a prendersi il podio: all’epoca ventitreenne, lo sciatore di Merano aveva vinto la medaglia d’argento alle spalle di Aksel Lund Svindal, che lo aveva preceduto per 46 centesimi.

Medagliere Mondiali sci 2025/ Podi e medaglie: Austria al comando! (oggi 9 febbraio)

Al terzo posto si era classificato David Poisson; Paris era arrivato ai Mondiali forte delle vittorie stagionali in Coppa del Mondo a Bormio e Kitzbuhel, rivelandosi come volto nuovo della discesa; erano i suoi primi successi che aveva subito confermato con l’argento mondiale, sei anni più tardi sarebbe anche arrivato lo splendido oro in super-G ad Are, gara in cui Christof Innerhofer era stato quarto a 26 centesimi dal podio di Vincent Kriechmayr. Adesso però lasciamo parlare la pista, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: la diretta discesa maschile ai Mondiali sci 2025 comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

MEDAGLIERE MONDIALI SCI 2025/ Medaglie e podi: oro agli Usa con Breezy Johnson! (oggi 8 febbraio)

DIRETTA DISCESA MASCHILE: COME VEDERE I MONDIALI SCI 2025

La diretta discesa maschile in tv viene trasmessa su Rai Due come tutto il programma dei Mondiali sci 2025, ci sarà la possibilità della diretta streaming video su Rai Play ricordando la seconda opzione rappresenta da Eurosport, per gli abbonati al satellite. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DISCESA MASCHILE STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DISCESA MASCHILE MONDIALI SCI 2025: SARÀ GUIZZO ITALIA?

Nuove emozioni con la diretta discesa maschile, siamo sempre a Saalbach per i Mondiali sci 2025 e questa gara prende il via alle ore 11:30 di domenica 9 febbraio. Una gara sempre entusiasmante, aperta a possibili sorprese con un grande favorito che è Marco Odermatt, campione iridato in carica e già medaglia d’oro nel super-G dominato venerdì; l’Italia spera di fare il colpo, possiamo dire che sarebbe un risultato a sorpresa perché quest’anno le cose non vanno benissimo in discesa, certamente Dominik Paris e Mattia Casse sono regolari nei loro risultati ma non brillantissimi, gli altri sono outsider con la possibilità di piazzare il colpo grosso.

DIRETTA DISCESA FEMMINILE/ Breezy Johnson ha vinto, un podio a sorpresa! (Mondiali sci 2025, 8 febbraio)

Per esempio Florian Shieder che due anni fa era risultato il miglior azzurro (settimo posto nella discesa dei Mondiali), magari il giovane Giovanni Franzoni a rivelarsi o l’ultimo graffio di Christof Innerhofer, in realtà da tempo parecchio lontano dai suoi picchi. Staremo a vedere: tutto è davvero possibile nella diretta discesa maschile, i Mondiali sci 2025 possono riservare sorprese anche se i rapporti di forza giustamente esistono, speriamo solo che, se ci sarà un esito poco previsto, questo possa ovviamente pendere dal lato della spedizione italiana, tra poco la pista racconterà il suo verdetto su questa gara.

DIRETTA DISCESA MASCHILE MONDIALI SCI 2025: SORPRESE O CONFERME?

Con la diretta discesa maschile ai Mondiali sci 2025 arriveranno sorprese o conferme? A Courchevel due anni fa si era imposto Marco Odermatt davanti ad Aleksander Aamodt Kilde, oggi assente per infortunio, e Cameron Alexander, e lo svizzero come già detto si trova a comandare la specialità in Coppa del Mondo in uno scenario che sta raccontando di un dominio rossocrociato, perché su cinque gare stagionali due le ha vinte appunto Odermatt e altre due, una a testa, se le sono prese Justin Murisier e Alexis Monney (a Kitzbuhel, la discesa più recente, ha invece trionfato il canadese James Crawford, oro mondiale nel 2023 ma in super-G).

Per effetto di questi risultati abbiamo una classifica con quattro svizzeri tra i primi cinque, seconda posizione per Franjo Von Allmen che non ha mai vinto ma è stato molto regolare nei suoi piazzamenti, l’unico intruso fino a questo momento è lo sloveno Miha Hrobat. Tuttavia la discesa è una gara sempre imprevedibile: a differenza delle gare tecniche, le prove di velocità hanno una manche sola e dunque anche un singolo errore non sarebbe più rimediabile, non resta allora che scoprire cosa accadrà nel corso della diretta discesa maschile ai Mondiali sci 2025 e chi riuscirà a vincere la medaglia d’oro tra questi straordinari atleti.