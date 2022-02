Diretta discesa maschile Olimpiadi Pechino 2022/ Streaming video tv: c’è Paris

DIRETTA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI PECHINO 2022: MATTEO MARSAGLIA!

Ci siamo, la diretta della discesa maschile apre il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Pechino 2022 e saranno subito grandi emozioni, perché il primo titolo in palio sarà quello della gara regina. Le incognite sono tante, perché solo in questi giorni abbiamo scoperto le piste dello Xiaohaituo Alpine Skiing Field a Yanqing, dove mai prima d’ora si erano disputate gare di livello internazionale, però adesso è giunto il momento di giocarsi tutto, dato che questa inedita discesa cinese assegnerà il titolo di campione olimpico.

L’Italia ha buone speranze perché schieriamo uno dei discesisti più forti di sempre quale Dominik Paris, un altro nome di primissimo piano come Christof Innerhofer che in carriera ha già vinto una medaglia d’argento olimpica in discesa a Sochi 2014 e infine Matteo Marsaglia, che tecnicamente è uno dei migliori sciatori in circolazione e potrebbe dunque essere tra gli outsider. I nomi di spicco sono i soliti: dal norvegese Aleksander Aamodt Kilde allo svizzero Beat Feuz agli austriaci Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr, ma attenzione alle sorprese, a maggior ragione su una pista nuova per tutti e con l’incognita del vento, che potrebbe giocare qualche scherzetto. Scopriamo allora tutte le informazioni per seguire al meglio la diretta della discesa maschile delle Olimpiadi Pechino 2022.

DIRETTA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI PECHINO 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa maschile delle Olimpiadi Pechino 2022 avrà inizio alle ore 4.00 della notte italiana, alle ore 11.00 locali in Cina. L’appuntamento sarà in diretta tv sulle reti olimpiche, dunque su Rai Due in chiaro per tutti e sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. La diretta streaming video sarà di conseguenza garantita sia da Rai Play sia da Discovery +. Ricordiamo infine la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Cina (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI PECHINO 2022: RISULTATI E CONTESTO

La diretta della discesa maschile delle Olimpiadi Pechino 2022 ci metterà di fronte a quella che spesso è la particolarità delle gare a cinque cerchi: luoghi poco o per niente conosciuti (nel caso di Yanqing è una novità assoluta) ma posta in palio altissima. Nei giorni scorsi Dominik Paris è stato chiaro ed efficace: “Il posto è quello che è, però in palio c’è una cosa che vogliono tutti”. L’altoatesino è il quarto uomo più vincente di sempre in discesa libera in Coppa del Mondo, ma alle Olimpiadi non è mai salito sul podio. Si può sognare pensando che fra quattro anni sarà olimpica la “sua” Stelvio di Bormio, ma per adesso bisogna cercare di cogliere l’attimo nella lontana Cina.

Ci affidiamo sempre alle parole di Dominik Paris per presentare la pista della discesa maschile delle Olimpiadi Pechino 2022: “Ci sono tante porte nascoste dai dossi, soprattutto in alto. Nella parte centrale sembra bella, dà l’idea di poter essere veloci anche se le buche te lo permettono fino a un certo punto. Ci sono dei bei salti e bisogna studiare bene la direzione, perché non hai riferimenti. Il vento in cima soffia di più e cambia di continuo e sarà un fattore importante. La neve appare diversa rispetto alle piste di allenamento. Bisogna trovare feeling e materiali giusti. Ci sono due o tre punti in cui conterà di più andare forte, per vincere ci vorrà il pelo sullo stomaco”. Tutto o niente: alle Olimpiadi i piazzamenti contano praticamente nulla, Domme che fu quarto a Pyeongchang 2018 lo sa benissimo…



