Diretta discesa Mondiali Cortina/ Streaming video Rai: Paris per l’impresa

DIRETTA DISCESA MONDIALI CORTINA 2021: VINCE PARIS?

Oggi, domenica 14 febbraio 2021, la diretta della discesa dei Mondiali Cortina 2021 ci offrirà la gara in assoluto più attesa in campo maschile della rassegna iridata di sci ospitata a Cortina d’Ampezzo sulla pista Vertigine, inedita perché ha fatot il suo debutto proprio in questi Mondiali di sci Cortina 2021 regalando già emozioni pure nel super-G di giovedì, vinto da Vincent Kriechmayr ma con un Dominik Paris quinto che ci fa davvero ben sperare per la sua disciplina preferita, che è appunto la discesa libera.

Siamo alla gara regina, quella che esalta la velocità e lo spettacolo più di tutte, anche se per vincere la discesa dei Mondiali Cortina 2021 sicuramente servirà anche grande tecnica, come d’altronde nelle gare più prestigiose del Circo Bianco quali Bormio oppure Kitzbuhel – due tracciati sui quali non a caso proprio il nostro Dominik Paris vanta numeri d’eccellenza. Ecco dunque che la diretta della discesa dei Mondiali di sci Cortina 2021 sarà da seguire con la massima attenzione da parte di tifosi azzurri e appassionati: scopriamo tutto ciò che si deve sapere per vivere al meglio questa gara.

DIRETTA DISCESA MONDIALI CORTINA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa dei Mondiali di sci Cortina 2021 vedrà la partenza del primo atleta in gara in programma alle ore 11.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN – ma per la rassegna iridata di Cortina d’Ampezzo la Rai metterà a disposizione anche la ribalta di Rai Due, logicamente tasto 2 del telecomando. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose ai Mondiali di sci di Cortina (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA MONDIALI CORTINA: FAVORITI E AZZURRI

Ne abbiamo già accennato: la diretta della discesa dei Mondiali di Cortina vedrà in copertina in chiave azzurra naturalmente Dominik Paris. Giovedì in super-G ha fatto la sua migliore gara stagionale chiudendo quinto in una specialità nela quale non è ancora tornato ai vertici assoluti dopo l’infortunio dell’anno scorso. Questo significa che la condizione sta crescendo sempre più e che la pista Vertigine piace a Domme: considerando che in discesa Paris è già molto più avanti, come dimostrano il terzo posto di Kitzbuhel e la vittoria di settimana scorsa a Garmisch, ecco che le ambizioni sono più che giustificate. I due principali avversari dovrebbero essere Beat Feuz e Matthias Mayer, cioè naturalmente i due atleti che lo precedono nella classifica della Coppa di specialità di discesa libera, in particolare Feuz che ha fatto addirittura il bis di vittorie quest’anno sulla Streif, mentre Mayer si è imposto sulla Stelvio di Bormio. Attenzione poi naturalmente a Vincent Kriechmayr, che in discesa è un pochino meno forte rispetto al super-G, ma sicuramente gradisce la pista e potrà gareggiare con la serenità di chi ha già un oro in tasca, mentre vedremo se Romed Baumann saprà confermarsi ai vertici pure in questa gara. Per gli azzurri si punta quasi tutto su Paris, però attenzione anche a Christof Innerhofer: già a Kitzbuhel è “risorto” nel corso del weekend dopo una prima gara deludente, sarebbe bello se ciò accadesse anche ai Mondiali di Cortina…



© RIPRODUZIONE RISERVATA