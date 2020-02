Diretta discesa Sochi/ Streaming video Rai: le azzurre in pista in Russia

La diretta della discesa di Sochi è in programma oggi per la Coppa del Mondo di sci in campo femminile, anche se il maltempo ha fortemente condizionato le prove della discesa nei giorni scorsi a Sochi e dunque il weekend russo del Circo Bianco rischia di essere molto sofferto, sperando di fare meglio dell’anno scorso, quando saltarono entrambe le gare in programma sulle nevi di Rosa Khutor, la località che fu sede di tutte le gare dello sci alpino alle Olimpiadi di Sochi 2014 ma che negli ultimi anni non è decisamente fortunata con la Coppa del Mondo. Speriamo che tutto si possa svolgere regolarmente, anche perché le azzurre sono grandi protagoniste anche nella velocità in questa stagione e di conseguenza le aspettative per gli appassionati sono grandi. Incrociando le dita, andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Sochi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI SOCHI

La diretta della discesa di Sochi avrà inizio alle ore 10.30 italiane (cioè le 12.30 locali), quando prenderà il via la prima atleta sulla pista di Rosa Khutor – un’ora più tardi del previsto perché prima va disputata almeno una prova. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Sochi (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA SOCHI: FAVORITE E ITALIANE

Aspettando la diretta della discesa di Sochi, è doveroso tornare con la memoria a sabato scorso, quando a Bansko abbiamo vissuto la meravigliosa tripletta con Elena Curtoni, Marta Bassino e Federica Brignone a monopolizzare un podio totalmente azzurro per la seconda volta nella storia in discesa libera. In quella circostanza sfruttammo una pista tecnicamente difficilissima, che ha esaltato le qualità delle nostre azzurre. Il discorso a Sochi sarà un po’ diverso, come dimostra il fatto che Bassino e pure Mikaela Shiffrin abbiano deciso di non sobbarcarsi questa pesante trasferta, ma speriamo naturalmente che Brignone e Curtoni sappiano fare di nuovo bene, se possibile insieme a Sofia Goggia, per la quale tuttavia resta qualche incognita dopo l’infortunio a Bansko, unica nota stonata di un weekend memorabile per l’Italia. Più in generale, vedremo se Sochi potrà segnare il riscatto delle velociste pure, rimaste deluse in Bulgaria: da Nicole Schmidhofer a Ilka Stuhec fino alla leader di specialità Corinne Suter, sono davvero in tante a voler voltare pagina in fretta, meteo permettendo.



