Diretta discesa Val Gardena/ Streaming video Rai: show sulla Saslong (CdM sci)

DIRETTA DISCESA VAL GARDENA: TAPPA TRADIZIONALE

La diretta della discesa di Val Gardena oggi, sabato 18 dicembre, sarà un appuntamento imperdibile con la Coppa del Mondo di sci 2021-2022 in campo maschile. Si gareggerà naturalmente sulla storica pista Saslong che accoglie il Circo Bianco come da consolidata tradizione: lo scenario delle Dolomiti rende questa gara ancora più affascinante, in ogni caso la discesa libera della Val Gardena è una delle gare più presenti nella storia della Coppa del Mondo fin dai suoi primi anni e alcuni passaggi che hanno fatto la storia dello sci, dai Muri di Sochers alle Gobbe di Cammello fino al Ciaslat.

Come le curve di un circuito automobilistico, anche le piste da sci hanno dei punti che sono entrati nella leggenda: la Val Gardena è da mezzo secolo tappa fissa del Circo Bianco maschile, in questa discesa è stata scritta la storia dello sci e non vediamo l’ora di scoprire chi sarà il vincitore quest’anno. A dire il vero negli ultimi anni la Saslong non ha regalato molte soddisfazioni agli sciatori italiani, ma l’attesa resta comunque altissima: andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta della discesa di Val Gardena.

DIRETTA DISCESA VAL GARDENA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Val Gardena avrà inizio alle ore 11.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv su Rai Due (naturalmente canale numero 2 del telecomando) per quanto riguarda la Rai, che per le gare in Italia della Coppa del Mondo di sci concede la ribalta di un canale generalista, ed inoltre sul canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Val Gardena (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI PLAY

DIRETTA DISCESA VAL GARDENA: FAVORITI E AZZURRI

L’attesa per la diretta della discesa di Val Gardena è grande, come è giusto che sia per questa gara storica nella specialità più affascinante. I favoriti sulla Saslong sono ormai da molti anni i norvegesi, dunque in questo momento Aleksander Aamodt Kilde, non a caso vincitore un anno fa in Val Gardena. Tra i nomi stranieri bisogna poi citare i soliti volti noti, dall’austriaco Matthias Mayer – leader della classifica di specialità dopo il successo a Lake Louise e il secondo posto a Beaver Creek, proprio dietro a Kilde – allo svizzero Beat Feuz tanto per citare due campioni che da anni sono ai vertici della velocità maschile, ma possiamo citare anche lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, che ha già ampiamente dimostrato di avere un feeling eccezionale con la Saslong.

Il discorso è un po’ diverso per gli azzurri, che in Val Gardena soffrono rispetto ad esempio a Bormio, l’altro “tempio” della velocità in Italia, ma decisamente più amato da Dominik Paris e pure da Christof Innerhofer. Ad esempio, per un campione come Paris che è tra i più vincenti di sempre in discesa si conta solo un terzo posto nella libera sulla Saslong, tra l’altro nel 2014, cioè ben sette anni fa. Beaver Creek ci aveva fatto sorridere con ottimi piazzamenti, anche da parte del redivivo Matteo Marsaglia, speriamo dunque di tornare a fare bene anche sulla “nostra” Saslong della Val Gardena.

