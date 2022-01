Diretta discesa Wengen/ Streaming video Rai: duello Mayer-Paris? (CdM sci)

DIRETTA DISCESA WENGEN: LA PRIMA SULLA LAUBERHORN!

La discesa maschile di Wengen si corre alle ore 12:30 di venerdì 14 gennaio: bisogna specificare che oggi avremo il primo di due appuntamenti con questa specialità, in un fine settimana sulla Lauberhorn che è stato inaugurato dal super-G e terminerà domenica con lo slalom. Dunque, velocità: erano gli ultimi giorni di dicembre quando Dominik Paris coglieva il suo quinto successo in discesa sulla Stelvio e faceva un bel passo avanti in classifica, da allora abbiamo avuto solo discipline tecniche e allora giustamente dobbiamo un po’ riprendere il filo del discorso per capire cosa ci attenda oggi.

Cosa succederà nella diretta della discesa di Wengen? Nella località svizzera Paris ci proverà, nel tentativo di superare i suoi grandi rivali; il primo della lista è chiaramente Matthias Mayer, che virtualmente sta lottando anche per una classifica generale di Coppa del Mondo 2022 di sci alpino che, per il momento, è saldamente nelle mani di Marco Odermatt, pur se il rossocrociato in discesa non è un fenomeno. Dunque, vedremo quello che succederà in pista tra poco…

DIRETTA DISCESA WENGEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta della discesa di Wengen avrà inizio alle ore 12.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Wengen (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA WENGEN: RISULTATI E CONTESTO

Ci prepariamo dunque alla prima discesa maschile di Wengen: la Coppa del Mondo 2022 di sci alpino ci ha presentato quattro gare in questa specialità e quattro vincitori diversi. Ricordiamoli tutti: prima il già citato Mayer, poi Aleksander Aamodt Kilde, quindi lo statunitense Bryce Bennett e infine appunto Paris, che ancora una volta si è imposto a Bormio. La classifica di specialità ne risulta aperta a qualunque soluzione, almeno per il momento.

Domme per esempio è primo ma con soli 10 punti su un Mayer che è anche terzo nella generale – mentre Paris occupa l’ottavo posto – poi inseguono Niels Hintermann e Aamodt Kilde che si trascinano Beat Feuz, che potrebbe puntare al globo di cristallo ma in questa stagione ha trovato poca continuità. La discesa di Wengen sulla carta potrebbe vedere protagonisti altri italiani, per esempio Christof Innerhofer; tuttavia i grandi favoriti sono quelli di cui abbiamo appena parlato, la speranza è che Dominik Paris riesca ad arrivare al traguardo prendendosi quei punti che gli servono per consolidare il proprio comando della classifica di specialità, ma staremo a vedere quello che ci dirà la Lauberhorn…

