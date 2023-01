DIRETTA DISCESA WENGEN/ Video streaming Rai: un albo d’oro carico di gloria

DIRETTA DISCESA WENGEN: NELL’ALBO D’ORO

In avvicinamento alla diretta della discesa di Wengen, non si può riassumere in poche righe la leggendaria storia della gara sulla pista Lauberhorn, dove la prima edizione risale addirittura al 1930, quando il vincitore fu lo svizzero Christian Rubi. Possiamo però almeno ricordare alcuni momenti gloriosi per l’Italia nella discesa di Wengen. La prima vittoria azzurra sulla pista Lauberhorn arrivò già nel 1948 con il leggendario Zeno Colò, poi però si dovette aspettare il 1976, quando Herbert Plank vinse la discesa di Wengen (una delle due in programma in quella stagione) dando all’Italia la prima vittoria nella località svizzera in discesa da quando era nata la Coppa del Mondo.

Ci sono poi le due vittorie di Kristian Ghedina nel 1995 e 1997, quest’ultima con il tempo di 2’24”23 che è ancora oggi il record della pista e forse lo resterà per sempre, considerate le successive modifiche al tracciato. Nel 2013 invece ci fu la vittoria di Christof Innerhofer, che si impose davanti agli austriaci Klaus Kroell e Hannes Reichelt. Per Dominik Paris ricordiamo invece i podi del 2020 e dell’anno scorso su una pista che tuttavia il nostro Domme non ha mai amato particolarmente. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA DISCESA WENGEN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

IL MITO LAUBERHORN

La diretta della discesa di Wengen ci regalerà oggi, sabato 14 gennaio 2023, un appuntamento sempre memorabile con la Coppa del Mondo di sci maschile, che non può mai mancare nella leggendaria località della Svizzera. Naturalmente a Wengen la discesa è il pezzo forte, su un tracciato che ha fatto la storia: la pista Lauberhorn è nella storia dello sci per molti motivi, a cominciare dalla tradizione ormai lunga quasi un secolo (e mette i brividi pensare cosa potesse essere la discesa di Wengen ai tempi delle prime edizioni) e allo scenario fantastico, ai piedi dell’Eiger.

Alcuni passaggi della discesa di Wengen sono scolpiti nella memoria di tifosi ed appassionati: tra i punti più celebri del tracciato del Lauberhorn vanno ricordati quanto meno l’Hundschopf (la testa di cane, un salto di 40 metri che va affrontato sfiorando le vicine rocce) e la stretta stradina che porta dalla Minsch-Kante al Wasserstation tunnel sotto alla ferrovia – che è l’unico mezzo per raggiungere Wengen ed aggiunge ulteriore fascino all’evento. Questo è un punto chiave sia perché molto difficile da affrontare sia perché poi inizia un lungo tratto di scorrimento: se si esce a bassa velocità dalla stradina si rischia di giocarsi ogni ambizione di vittoria. Tutto però potrebbe decidersi anche nelle curve finali, quando le energie sono ormai al lumicino sulla pista nettamente più lunga della Coppa del Mondo. Ciò è quanto ci attende oggi, andiamo allora a scoprire tutte le informazioni utili per seguire la diretta della discesa di Wengen nel migliore dei modi.

DIRETTA DISCESA WENGEN: FAVORITI E AZZURRI

Presentando la diretta della discesa di Wengen, adesso dobbiamo citare i nomi dei possibili favoriti. L’anno scorso sulla pista Lauberhorn ci furono ben due discese libere e le vittorie andarono al norvegese Aleksander Aamodt Kilde e all’austriaco Vincent Kriechmayr, che sono naturalmente tra i nomi più attesi anche a dodici mesi di distanza, in particolare Kilde che è saldamente al comando della classifica della Coppa di discesa grazie ai tre successi già ottenuti nella prima parte della stagione a Lake Louise, Beaver Creek e in Val Gardena. D’altro canto, dobbiamo ricordare che Kriechmayr ha vinto invece le altre due discese stagionali, cioè la prima delle due sulla Saslong e infine quella sulla Stelvio a Bormio, quindi sono davvero i due nomi in pole position anche per la discesa di Wengen.

La Svizzera spera naturalmente in Marco Odermatt, che insegue ancora il primo successo della carriera in discesa libera già sfiorato diverse volte, ma anche in un colpo di coda dell’eterno Beat Feuz, che invece è ai titoli di coda della carriera e verrà omaggiato come merita dal suo pubblico. Ormai una certezza è pure il canadese James Crawford, mentre l’Italia spera in un buon risultato da parte di Mattia Casse ma soprattutto che Dominik Paris confermi i segnali di crescita mostrati a Bormio, sebbene Wengen non sia di certo tra le sue piste preferite. In tal senso dovremmo citare Christof Innerhofer, vincitore sul Lauberhorn esattamente dieci anni fa, ma cosa ci dirà oggi la diretta della discesa di Wengen?











