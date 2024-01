DIRETTA DISCESA WENGEN/ Video streaming Rai: una storia leggendaria (CdM sci, oggi 11 gennaio 2024)

DIRETTA DISCESA WENGEN: LA STORIA

Possiamo fare un po’ di storia della diretta della discesa di Wengen: la Lauberhorn è una pista che ospita gare di Coppa del Mondo dal lontano 1967 e gli almanacchi ci consegnano una doppietta francese nella prima gara, con vittoria di Jean-Claude Killy davanti a Léo Lacroix con terzo posto per Jean-Daniel Datwyler. Il primo svizzero capace di vincere in casa è stato Roland Collombin, nella discesa del 1974 che aveva anche consegnato il primo podio all’Italia con Herbert Plank; quest’ultimo aveva poi ottenuto un secondo posto l’anno seguente diventando il primo azzurro a vincere sulla Lauberhorn nel 1976, precedendo Franz Klammer e Bernhard Russi.

L’Italia è tornata a vincere la discesa di Wengen con Kristian Ghedina (1995 e 1997) e ancora con Christof Innerhofer nel 2013; da allora niente successi, l’ultimo podio è il terzo posto di Mattia Casse (l’anno prima ci era riuscito Dominik Paris) in una discesa vinta da Aleksander Aamodt Kilde (già davanti a tutti nella prima gara del 2022) che aveva battuto Marco Odermatt. Lo svizzero leader di Coppa del Mondo non ha mai vinto sulla Lauberhorn, se non in super-G; il suo stato di forma attuale lo pone però tra i grandi favoriti per il successo di oggi, e allora non resta che aspettare per vedere se le cose andranno in questo modo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA DISCESA WENGEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

Come sempre sarà la televisione di stato a coprire la Coppa del Mondo di sci alpino: la diretta tv della discesa di Wengen sarà affidata a Rai Sport, canale in chiaro per tutti che si trova al numero 58 del telecomando. L’alternativa, anche qui un appuntamento consueto, è su Eurosport disponibile per gli abbonati al satellite (numero 210 del decoder), mentre in assenza di un televisore potrete seguire la gara in diretta streaming video visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app, ma anche sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player o a DAZN, visto che questa emittente rientra nel suo pacchetto. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, DISCESA WENGEN

OCCASIONE PER I VELOCISTI!

La diretta della discesa di Wengen è una prova della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: siamo ancora in Svizzera dove si è gareggiato lo scorso fine settimana, si parte alle ore 12:30 di giovedì 11 gennaio e sarà questa la prima di quattro gare consecutive in questa località della Svizzera, messa in calendario per andare a sostituire la discesa di Beaver Creek che era stata cancellata all’inizio di dicembre. Non una novità il fatto che in Coppa del Mondo maschile si siano annullati eventi; adesso però sembra che si sia trovata una certa continuità.

Possiamo dire che la diretta della discesa di Wengen sia la prima di questa specialità dopo quella di Bormio, che aveva visto la vittoria a sorpresa di Cyprien Sarrazin; naturalmente la situazione in classifica di specialità è ancora in divenire ma ci sta dando indicazioni davvero interessanti, il fatto che al comando si trovi Marco Odermatt è da una parte una sorpresa e dall’altra una conferma, come vedremo ora perché, aspettando che si gareggi, dobbiamo fare qualche rapida riflessione sui temi principali della diretta della discesa di Wengen.

DIRETTA DISCESA WENGEN: RISULTATI E CONTESTO

La diretta della discesa di Wengen inaugura dunque una quattro giorni molto intensa sulle nevi della Svizzera. Dobbiamo dire che venerdì e sabato sarà ancora protagonista la velocità con un super-G e una discesa, ma poi il fine settimana si concluderà con lo slalom. Cambierà ovviamente anche la pista: dopo tre giorni sulla Lauberhorn ci sposteremo sulla Mannlichen/Jungfrau, ma questo sarà ovviamente materiale per la domenica e intanto noi ci dobbiamo concentrare su quello che vedremo in questa discesa.

Come detto, Marco Odermatt ha fatto il salto di qualità anche qui: nemmeno il tempo di sorprenderci per il primo podio in gigante di Aleksander Aamodt Kilde che il sensazionale elvetico risponde dominando in tre categorie su quattro, cosa che ovviamente lo pone in netto vantaggio sulla concorrenza in termini di classifica generale di Coppa del Mondo. Gli avversari hanno ancora tutto il tempo per recuperare, ma Odermatt anche oggi, sulla pista di casa, ha una bella occasione per allungare o comunque incamerare punti pesanti; tra poco lasceremo le risposte alla diretta della discesa di Wengen…

