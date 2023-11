DISCESA ZERMATT CERVINIA CANCELLATA/ Ancora neve e vento: non si gareggia! (CdM sci, 12 novembre 2023)

DISCESA ZERMATT CERVINIA CANCELLATA PER LA SECONDA VOLTA

Niente da fare nemmeno oggi: la seconda discesa di Zermatt Cervinia è stata cancellata. È successo quello che era già accaduto ieri: nella notte una fitta nevicata con forte vento, dunque gli organizzatori nella prima mattinata hanno deciso di non disputare la prova che sarebbe stata valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Non si gareggerà dunque nemmeno in questo fine settimana: va ricordato che gli uomini non sono ancora riusciti a terminare una singola gara, due settimane fa a Soelden avevano iniziato il gigante (con Marco Schwarz al comando, davanti a Marco Odermatt) ma poi le forti raffiche di vento hanno portato alla cancellazione quando eravamo soltanto nel primo terzo della prima manche.

Tra ieri e oggi nessuno si è presentato al cancelletto di partenza: peccato davvero per questa discesa di Zermatt Cervinia che era particolarmente attesa dopo la cancellazione di ieri, adesso la Federazione internazionale di sci dovrà stabilire se questi due eventi saranno recuperati, eventualmente dove e se sempre in questa località o altrove, considerando che come sempre il calendario della Coppa del Mondo di sci alpino è particolarmente fitto. (agg. di Claudio Franceschini)

DISCESA ZERMATT CERVINIA: OGGI SI GAREGGIA!

La diretta della discesa di Zermatt Cervinia sarà (speriamo) un piatto succulento almeno oggi, domenica 12 novembre 2023, per tutti gli appassionati della Coppa del Mondo di sci alpino. Non sono mancate le polemiche attorno alla pista Gran Becca, che ha la particolarità di unire due nazioni diverse, dal momento che sul massiccio del Cervino la partenza è da Zermatt e quindi in Svizzera e l’arrivo è invece a Cervinia e quindi naturalmente in Italia. Si gareggia sul ghiacciaio e questo è un tema delicato in anni in cui i cambiamenti climatici e la sostenibilità sono sempre più al centro dell’attenzione, ma in questa sede ci concentriamo naturalmente sull’aspetto agonistico e allora siamo davvero curiosi di scoprire che cosa succederà oggi.

L’introduzione della doppia (sulla carta) discesa di Zermatt Cervinia porta sul palcoscenico prima del solito gli specialisti delle discipline veloci, che in genere nella primissima parte della stagione vedevano gareggiare gli altri fra Soelden e magari Levi o qualche parallelo, o almeno questo è l’auspicio sempre meteo permettendo, perché già prima della metà di novembre ci sarebbero in palio punti, per di più su una pista inedita per la Coppa del Mondo di sci, prima di tornare in pista ad inizio dicembre a Beaver Creek. Ieri però neve e vento hanno portato alla cancellazione della prima gara, adesso siamo curiosi di scoprire se almeno stavolta si riuscirà a gareggiare e quindi scopriamo tutte le informazioni utili per seguire oggi la diretta della discesa di Zermatt Cervinia.

DIRETTA DISCESA ZERMATT CERVINIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Zermatt Cervinia vedrà la partenza del primo atleta in gara alle ore 11.30. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: la Rai e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. La tv di Stato però, essendo questa una gara italiana (almeno parzialmente) concederà la ribalta generalista, quindi l’appuntamento in chiaro sarà su Rai 2.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della discesa di Zermatt Cervinia, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Zermatt Cervinia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

DIRETTA DISCESA ZERMATT CERVINIA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già accennato al fatto che la diretta della discesa di Zermatt Cervinia offre parecchie novità. Innanzitutto la Gran Becca è ovviamente una pista inedita, che avrebbe dovuto debuttare già l’anno scorso, quando però la mancanza di neve impedì agli organizzatori di festeggiare il debutto di questa gara che attraversa i confini, un aspetto che pure a livello simbolico ha grande significato di questi tempi. Inoltre i velocisti sono chiamati in azione prima del solito, in un certo senso per sostituire Lake Louise che è invece uscita dal calendario, lasciando solo Beaver Creek a inizio dicembre, per quello che sarà un super weekend sulla Birds of Prey con due discese e un super-G, prima di tornare nuovamente in Italia dal momento che dicembre sarà naturalmente il mese anche di Val Gardena e Bormio.

Stavolta i problemi sono opposti all’anno scorso, ma si rischia lo stesso esito. Al massimo ci sarà una sola gara, quindi il concetto di doppietta è molto relativo, ma a titolo di curiosità parliamo comunque delle doppiette di gare nella stessa disciplina veloce nella stessa località: considerati i mutamenti del calendario, nella scorsa stagione proprio in Val Gardena ci furono due discese, vinte la prima da Vincent Kriechmayr e la seconda da Aleksander Aamodt Kilde, poi a gennaio ci fu la doppietta sulla Streif di Kitzbuhel, curiosamente con Kriechmayr e Kilde di nuovo vincitori. Allargando lo sguardo anche al super-G, ricordiamo inoltre la doppietta di gare a Cortina, che videro anche una doppietta di successi, perché in Veneto dominò Marco Odermatt. I nomi nobili sono sempre quelli, adesso però siamo curiosi di scoprire cosa succederà oggi nella diretta della discesa di Zermatt Cervinia!











