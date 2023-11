DIRETTA/ Discesa Zermatt Cervinia cancellata per maltempo: vincono neve e vento! (CdM sci, 18 novembre 2023)

DIRETTA DISCESA ZERMATT CERVINIA: GARA CANCELLATA PER MALTEMPO

Nulla da fare per la diretta della discesa di Zermatt Cervinia: cancellata la gara, dobbiamo ripetere il discorso già fatto per gli uomini e rinviare il via alla Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 per quanto riguarda le discipline veloci. Dopo due prove su tre cancellate nei giorni scorsi, continua la maledizione e quindi per l’ennesima volta salterà la prima storica gara transfrontaliera del Circo Bianco. La decisione della FIS stavolta non è arrivata all’alba, la giuria e gli organizzatori hanno fatto tutto il possibile, ma alla fine sono stati costretti ad annunciare la cancellazione della discesa di Zermatt Cervinia: sulla pista Gran Becca è impossibile scendere in pista oggi.

I problemi sono sempre gli stessi: la troppa neve e forse ancora di più il troppo vento, una minaccia ovviamente per la sicurezza degli atleti e anche per la regolarità di una gara che si disputasse in queste condizioni, hanno portato all’ennesimo stop di un evento che già un anno fa fu cancellato siaper gli uomini sia per le donne. Si proverà almeno domani a salvare la seconda diretta della discesa di Zermatt Cervinia, anche se le previsioni ci dicono di un forte rischio che pure questo weekend possa purtroppo essere cancellato per intero. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI GAREGGIA OGGI?

La diretta della discesa di Zermatt Cervinia potrebbe essere croce e delizia per gli appassionati di sci oggi, sabato 18 novembre 2023. Infatti la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, dopo un primissimo scorcio di stagione riservato alle gare tecniche fra il gigante di Soelden e due slalom a Levi, dovrebbe finalmente dare spazio alle specialiste della velocità sulla pista Gran Becca, che sorge sul massiccio del Cervino unendo due nazioni diverse, dal momento che la partenza è da Zermatt e quindi in Svizzera mentre l’arrivo è a Cervinia e quindi naturalmente in Italia.

Si gareggia sul ghiacciaio e questo è un tema delicato in anni in cui i cambiamenti climatici e la sostenibilità sono sempre più al centro dell’attenzione, ma in questa sede ci concentriamo naturalmente sull’aspetto agonistico e allora siamo davvero curiosi di scoprire che cosa succederà oggi. Innanzitutto bisogna incrociare le dita, perché settimana scorsa sono state cancellate entrambe le discese maschili che erano previste sempre a Zermatt Cervinia, inoltre non sono mancati problemi anche per le ragazze con le prove nei giorni scorsi, appuntamento sempre obbligatorio in discesa e ancora più fondamentale su una pista inedita. Insomma, le incognite non mancheranno, ma adesso scopriamo tutte le informazioni utili per seguire oggi la diretta della discesa di Zermatt Cervinia.

DIRETTA DISCESA ZERMATT CERVINIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della discesa di Zermatt Cervinia vedrà la partenza della prima atleta in gara alle ore 11.45. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: la Rai e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. La tv di Stato però, essendo questa una gara italiana (almeno parzialmente) concederà la ribalta generalista, quindi l’appuntamento in chiaro sarà su Rai 2.

Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video della discesa di Zermatt Cervinia, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Zermatt Cervinia (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA DISCESA DI ZERMATT CERVINIA SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA ZERMATT CERVINIA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già accennato al fatto che la diretta della discesa di Zermatt Cervinia offre parecchie novità. Innanzitutto la Gran Becca è ovviamente una pista inedita, che avrebbe dovuto debuttare già l’anno scorso, quando però la mancanza di neve impedì agli organizzatori di festeggiare il debutto di questa gara che attraversa i confini, un aspetto che pure a livello simbolico ha grande significato di questi tempi. Stavolta i problemi sono opposti all’anno scorso, la neve è anche troppa e il vento è un’altra incognita decisamente temibile su un ghiacciaio ad altissima quota.

Speriamo che le ragazze possano essere più fortunate dei loro colleghi uomini, in copertina naturalmente ci sarebbe la nostra Sofia Goggia, che è la detentrice della Coppa di specialità in discesa, titolo conquistato per quattro volte in carriera, tra cui le ultime tre edizioni consecutive dal 2021 in poi. Nella scorsa stagione, ci furono cinque vittorie e tre secondi posti in discesa libera per la sciatrice bergamasca, basterebbe questo per spiegare perché sia senza alcuna ombra di dubbio proprio Sofia Goggia il nome più atteso nella diretta della discesa di Zermatt Cervinia.











