Diretta discesa Zermatt Cervinia/ Streaming video Rai: la prima di due! (CdM sci, oggi 11 novembre 2023)

DIRETTA DISCESA ZERMATT CERVINIA: FINALMENTE SI GAREGGIA?

Alle ore 11:30 di sabato 11 novembre scatta l’appuntamento con la discesa di Zermatt Cervinia: sulla Gran Becca sostanzialmente si attraversano due Paesi (Svizzera e Italia) nella gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Potrebbe essere la prima dell’anno: due settimane fa il gigante di Soelden era effettivamente iniziato, ma poi non si era concluso a causa delle forti raffiche di vento che hanno costretto gli organizzatori a cancellare la gara, quando si era disputata meno della metà della prima manche.

Un’occasione persa soprattutto per Marco Schwarz, che si era portato in testa e avrebbe potuto vincere la gara inaugurale; ricordiamo invece che per la Coppa del Mondo si parte nuovamente alle spalle di Marco Odermatt che quest’anno andrà a caccia del tris, ma oggi nella diretta della discesa di Zermatt Cervinia i protagonisti potrebbero essere altri e allora a noi non resta che aspettare che si gareggi, mentre nel frattempo possiamo fare qualche rapida analisi sui temi principali che potrebbero essere portati in dote questa mattina.

DIRETTA DISCESA ZERMATT CERVINIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv della discesa di Zermatt Cervinia sarà affidata come sempre alla televisione di stato: questa volta il canale di riferimento sarà Rai Due, in ogni caso comunque un appuntamento in chiaro per tutti mentre l’alternativa sarà rappresentata da Eurosport, presente al numero 210 del decoder satellitare. Per quanto riguarda la diretta streaming video, la gara di Coppa del Mondo di sci alpino potrà essere seguita anche sul sito di Rai Play, o sulla relativa app, oppure sottoscrivendo un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA DISCESA DI ZERMATT CERVINIA SU RAIPLAY

DIRETTA DISCESA ZERMATT CERVINIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando della diretta della discesa di Zermatt Cervinia bisogna dire che l’anno scorso erano in programma qui due gare; purtroppo però non si era riusciti a disputarne nessuna a causa del maltempo. Dicevamo che Marco Odermatt resta l’uomo da battere, ma i protagonisti del sabato potrebbero essere altri: il campione in carica nella specialità è Aleksander Aamodt Kilde che dovrà provare a crescere anche in altre discipline se vorrà avere un’occasione per portare a casa il globo di cristallo, poi attenzione a Vincent Kriechmayr e a qualche outsider che l’anno scorso è cresciuto di colpi.

Odermatt, dal canto suo, nel 2023 ha chiuso la sua stagione di Coppa del Mondo con il terzo posto nella classifica di discesa: anche da questo punto di vista dunque bisognerà stare attenti a lui, che potrebbe diventare uno straordinario specialista in tutte le discipline estendendo ancor più il suo dominio sul circo bianco. Tra poco scopriremo comunque chi vincerà la discesa di Zermatt Cervinia, sperando che questo primo di due appuntamenti sulla Gran Becca (domani è prevista un’altra gara della stessa specialità) si possa concludere a differenza di quanto accaduto due settimane fa a Soelden.











