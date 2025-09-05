Diretta Djokovic Alcaraz Us Open 2025 streaming video tv: orario e risultato della semifinale che si gioca nello Slam di New York.

DIRETTA DJOKOVIC ALCARAZ (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Djokovic Alcaraz è davvero imminente: qualche giorno fa, nel parlare di Novak Djokovic e della sua corsa agli Us Open 2025, avevamo detto che fosse diventato il secondo giocatore più anziano a raggiungere i quarti a New York dai tempi di Jimmy Connors, ora questa statistica è valida anche per la semifinale che Jimbo aveva disputato pochi giorni dopo aver compiuto 39 anni, mentre Djokovic oggi ha 38 anni e 3 mesi. Anche l’incrocio con Carlos Alcaraz somiglia molto a quello che Connors perse contro il connazionale Jim Courier: tra Nole e Carlitos ci sono 16 anni di differenza, erano invece 18 quelli tra i due statunitensi.

C’è però una differenza sostanziale: mentre Alcaraz oggi ha già messo in bacheca 5 Slam, oltre a 8 Masters 1000, Courier al settembre 1991 aveva vinto solo un Roland Garros, anche se pochi mesi dopo sarebbe arrivato al numero 1 Atp e avrebbe messo in bacheca altri tre Major, tuttavia senza mai raggiungere gli Us Open (mai più tornato in finale, tra l’altro). Lui avrebbe subito la grande concorrenza di Pete Sampras e Andre Agassi, nell’epopea a stelle e strisce del tennis maschile; Alcaraz ha quella di Jannik Sinner ma oggi se la vede con uno straordinario veterano, parola alla diretta Djokovic Alcaraz perché si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV DJOKOVIC ALCARAZ: COME VEDERE GLI US OPEN 2025

Come sempre la diretta Djokovic Alcaraz sarà garantita dalla tv satellitare per gli abbonati, con diretta streaming video fruibile su Sky Go o Now Tv.

LA SEMIFINALE PIÙ ATTESA!

Ci attende la diretta Djokovic Alcaraz, la semifinale più scintillante che ci si potesse augurare nella parte bassa del tabellone degli Us Open 2025: venerdì 5 settembre (dalle ore 21:00 italiane) sarà dunque il momento di questa straordinaria sfida che si ripete per la nona volta, la quinta negli Slam ma anche con la finale olimpica.

Djkovic Alcaraz a dire il vero non si è giocata tantissimo, ma è già diventata un must: uno scontro generazionale con alcune punte di grande lusso, impossibile dimenticare le due finali di Wimbledon e soprattutto quella del 2023, in cui Carlos Alcaraz si prese il primo di due titoli consecutivi a Londra.

Per Novak Djokovic arriva un’occasione, l’ennesima, per provare a concedersi un ultimo giro di giostra: va detto che anche nell’era di Alcaraz e Jannik Sinner il serbo (38 anni) è rimasto estremamente competitivo, ma gli sono mancati i grandi titoli. Potrebbe arrivarne un altro agli Us Open 2025?

Francamente è più difficile che in altre epoche, ma comunque il traguardo è concreto; intanto, Djokovic si è agilmente liberato di Taylor Fritz mostrando una grande condizione, dunque la diretta Djokovic Alcaraz vede sì lo spagnolo favorito ma, in realtà, sarà un match tutto da scoprire.

DIRETTA DJOKOVIC ALCARAZ US OPEN 2025: SULLA SCIA DEI RECORD

Nella diretta Djokovic Alcaraz che ci attende come semifinale agli Us Open 2025 ci sono anche dei record da inseguire, o comunque grandi numeri. Di Novak Djokovic sappiamo bene: il serbo diventerebbe il giocatore in assoluto con più Slam (25) staccando anche Margaret Court, intanto per il settimo anno in carriera è riuscito a centrare la semifinale di ogni singolo Major e già questo è un risultato straordinario, anche se va detto che i numeri odierni di Sinner (ma anche di Alcaraz) stanno offuscando, almeno per il momento, quanto Nole ha messo insieme nel corso di una carriera da leggenda e comunque difficilmente replicabile.

Per quanto riguarda Alcaraz, lo spagnolo è sulla strada per vincere il secondo Us Open e il sesto Slam in generale: lo farebbe a 22 anni e 4 mesi, alla stessa età Rafa Nadal, il più precoce dei Big Three, aveva vinto cinque Major (di cui quattro Roland Garros) e quindi questo sarebbe un ideale sorpasso per il connazionale che, da quando è apparso sulle scene, è sempre stato paragonato al mancino di Maiorca e ha fatto davvero tutto per confermare le premesse. Insomma: comunque la si giri la diretta Djokovic Alcaraz per la semifinale degli Us Open 2025 sarà un grande spettacolo, resta solo da capire chi arriverà all’ultimo atto del torneo.