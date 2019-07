Diretta/ Djokovic Bautista, streaming video e tv: quote e vincitore (Wimbledon)

Djokovic-Bautista sarà la semifinale del torneo di Wimbledon 2019, venerdì 12 luglio 2019 alle ore 14.00. Il serbo numero 1 del mondo nella classifica ATP affronta lo spagnolo, che occupa invece la posizione numero 22. La semifinale sulla carta meno incerta, ma Bautista ha dimostrato grande maturità in questo cammino a Wimbledon, quella che forse è mancata al nostro Berrettini che pure lo precede di 2 posizioni nella classifica ATP. Djokovic ha vinto i primi due turni a Wimbledon battendo 3-0 Kohlschreiber e poi Kudla, perdendo il suo primo set nel terzo turno contro il polacco Hurkacz. Sarà anche l’unico visto che poi “Nole” ha messo in fila due altri 3-0 contro il francese Humbert negli ottavi e nei quarti di finale contro il belga Goffin. Percorso netto anche per Bautista finora, che ha vinto i primi quattro turni a Wimbledon contro Berdych, Gojowczyk, Darcis e Khachanov. Contro l’argentino Pella nei quarti di finale per la prima volta Bautista ha concesso un set, ma il 3-1 finale è stato più che sufficiente per guadagnarsi la finale contro Djokovic.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO WIMBLEDON 2019

La diretta tv di Wimbledon 2019 sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire le partite principali su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), con la consueta possibilità di attivare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può utilizzare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito ufficiale del torneo naturalmente è un altro punto di riferimento fondamentale.

I PRECEDENTI

Djokovic e Bautista si sono già affrontati in due occasioni in questo 2019, e in entrambi i casi è stato lo spagnolo a vincere. Per Bautista è stato infrangere un vero e proprio tabù, visto che nelle precedenti otto sfide contro Djokovic era uscito vincitore solamente in un’occasione, il 15 ottobre 2016 a Shanghai con un secco 2-0. Per il resto solo vittorie di Djokovic che aveva concesso solamente 3 set all’avversario nei precedenti 7 incontri. Come detto, la musica è cambiata a Doha il 4 gennaio scorso, 1-2 per Bautista che ha replicato il punteggio il 26 marzo a Miami. In entrambi i casi si giocava sul cemento, sull’erba l’esperienza di Djokovic potrebbe fare pesantemente la differenza ma il Bautista visto a Wimbledon è un tennista che sembra pronto a fare il salto di qualità, oltre che a entrare tra i primi 20 del mondo. Lo stimolo di affrontare in finale il vincitore tra Nadal e Federer sarà però sicuramente fortissimo per il serbo, apparso in ottima forma sull’erba inglese quest’anno.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Djokovic nettamente favorito dai bookmaker per la conquista dell’accesso alla finalissima di Wimbledon contro Bautista. Snai quota 1.10 la vittoria del serbo, mentre la possibilità che lo spagnolo faccia saltare il banco viene proposta a una quota di 8.00 da William Hill.



