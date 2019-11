Diretta Djokovic Berrettini/ Streaming video tv: via alle Atp Finals 2019!

Djokovic Berrettini è la partita che apre le Atp Finals 2019 e non servirebbe aggiungere altro per raccontare la stagione speciale vissuta da Matteo Berrettini, che è entrato fra i magnifici otto ammessi al Master di fine anno del tennis maschile mondiale. L’appuntamento con la diretta di Djokovic Berrettini sarà alle ore 15.00 italiane (le 14.00 locali) di oggi pomeriggio, domenica 10 novembre 2019, presso la O2 Arena di Londra, che fino all’anno prossimo sarà sede delle Atp Finals che dal 2021 si trasferiranno invece a Torino – uno dei tanti successi, in questo caso fuori dal campo, di un 2019 memorabile per il tennis maschile italiano. Partecipare al Master vuol dire essere tra gli otto più forti tennisti del mondo, di conseguenza il livello degli avversari è altissimo e Matteo Berrettini lo scoprirà subito sulla sua pelle, dal momento che sarà Novak Djokovic il suo primo avversario nel girone intitolato a Bjorn Borg, che comprende anche Roger Federer e Dominic Thiem.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE DJOKOVIC BERRETTINI

La diretta tv di Djokovic Berrettini fa parte naturalmente dell’offerta Sky per le Atp Finals 2019, che sono un’esclusiva della televisione satellitare. L’appuntamento sarà dunque alle ore 15.00 sul canale Sky Sport Uno, che è il numero 201, oppure in diretta streaming video (sempre riservata ai soli abbonati), che sarà garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

DIRETTA DJOKOVIC BERRETTINI: IL CONTESTO

La diretta di Djokovic Berrettini, come abbiamo accennato, avrà l’onore di aprire le Atp Finals 2019, il Master di fine anno cui accedono i migliori otto giocatori nella classifica individuale Atp. Per Novak Djokovic naturalmente questo traguardo non è mai stato in discussione, anzi Nole in questi giorni a Londra si giocherà con Rafa Nadal la posizione numero 1 nel ranking mondiale di fine anno. Per Berrettini invece questo torneo sarà come l’esame di maturità al termine di un anno straordinario, che Matteo aveva cominciato alla posizione numero 54 e adesso lo vede ottavo, una crescita a dir poco impressionante, che ha completamente cambiato la vita del tennista romano classe 1996. Naturalmente sarà difficilissimo fare strada, anche perché passeranno alle semifinali i primi due di ciascun girone e questo comprende sia Djokovic sia Federer, tuttavia Berrettini è nella condizione di chi è già andato molto oltre le più rosee aspettative e adesso si può godere un’esperienza che in ogni caso resterà indimenticabile, con l’obiettivo di consolidarsi a questi livelli anche per le stagioni successive.



