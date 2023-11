Diretta Djokovic Dimitrov/ Finale Atp Parigi-Bercy 2023 streaming video tv (oggi domenica 5 novembre)

DIRETTA DJOKOVIC DIMITROV: FINALE ATP PARIGI-BERCY 2023!

La diretta di Djokovic Dimitrov ci offrirà la finale del torneo Atp Parigi-Bercy 2023 oggi pomeriggio, domenica 5 novembre, con inizio fissato alle ore 15.00. Un appuntamento sicuramente affascinante, perché consacrerà il nome del vincitore di questo Masters 1000, che è il nono e ultimo torneo della stagione per la categoria inferiore solamente agli Slam. Certo, forse Parigi-Bercy, che naturalmente si gioca indoor considerata la stagione, ha meno fascino di altri perché non è il torneo più importante nemmeno della propria città, che ovviamente è il Roland Garros, ma i motivi d’interesse sono comunque numerosi, perché il torneo lancia la “volata” (diremmo nel ciclismo) per i successivi appuntamenti con le Atp Finals e la Coppa Davis, quindi lo spettacolo è sempre di altissimo livello, come abbiamo visto nelle meravigliose semifinali di ieri.

È allora giusto concentrare tutta la nostra attenzione su questa bella finale Djokovic Dimitrov, anche se purtroppo nei giorni scorsi la diretta del torneo Atp Parigi-Bercy 2023 ha attirato l’interesse generale soprattutto per quanto successo al nostro Jannik Sinner: l’altoatesino si è infatti ritirato dopo la vittoria contro Mackenzie McDonald in una partita che è terminata alle ore 2.37 della notte fra mercoledì e giovedì, follia organizzativa che ha spinto il nostro beniamino a non correre rischi pensando appunto ad Atp Finals e Coppa Davis. Oggi comunque è il giorno deputato a consacrare il vincitore, che cosa ci offrirà la diretta di Djokovic Dimitrov per l’Atp Parigi-Bercy 2023?

DIRETTA DJOKOVIC DIMITROV, ATP PARIGI-BERCY 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

Ricordiamo che la modalità per seguire la diretta tv della finale Djokovic Dimitrov del torneo Atp Parigi-Bercy 2023 è doppia: la prima in chiaro perché i match sono trasmessi su SuperTennis, web-tv federale al numero 64 del vostro telecomando, la seconda è quella di aver sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare (SuperTennis è presente anche sul decoder, numero 212). Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, nel primo caso si potrà visitare il sito SuperTenniX o installare la relativa app, nel secondo per i clienti Sky è a disposizione l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA DJOKOVIC DIMITROV, FINALE ATP PARIGI-BERCY 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Proseguendo nell’analisi della diretta Djokovic Dimitrov, finale del torneo Atp Parigi-Bercy 2023, possiamo spendere qualche parola in più su Grigor Dimitrov, che è tornato su livelli eccellenti dopo diversi anni grigi. In effetti per il bulgaro i ricordi più belli della carriera risalgono a sei anni fa, cioè le vittorie di Cincinnati e delle Atp Finals nel 2017, ma nelle ultime settimane abbiamo avuto la semifinale giocata a Shanghai nel precedente Masters 1000 e adesso (come minimo) questa finale francese, dopo aver piegato in una bellissima semifinale il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-3, 6-7 (1), 7-6 (3).

Più “normale” che l’altro finalista sia un certo Novak Djokovic, il quale tuttavia ha dovuto faticare parecchio per battere il russo Andrey Rublev, dal momento che ieri pure la seconda semifinale è stata incredibilmente equilibrata nella diretta Atp Parigi-Bercy 2023, fino al successo con il punteggio di 5-7, 7-6 (3), 7-5 per il campionissimo serbo. Insomma, è stata una settimana molto intensa e sicuramente anche la stanchezza sarà una variabile oggi pomeriggio, tuttavia sarà stimolante ammirare la sfida del “rinato” bulgaro contro il “solito” serbo nella diretta di Djokovic Dimitrov!











