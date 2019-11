Diretta Djokovic Federer/ Atp Finals 2019 streaming video tv: chi va in semifinale?

Alle ore 21:00 di giovedì 14 novembre le Atp Finals 2019 vivono un grande appuntamento: Djokovic Federer è una partita che già a prescindere dal contesto infiamma gli appassionati, ma in questo caso vale come sfida diretta per la qualificazione alla semifinale. Siamo nel gruppo intitolato ad Andre Agassi: Novak Djokovic, dopo aver battuto il nostro Matteo Berrettini concedendogli appena tre game, si è fatto sorprendere in rimonta da Dominic Thiem quando sembrava avere la partita in mano; avesse vinto sarebbe stato ad un passo dalla semifinale con la possibilità di far fuori lo stesso Roger Federer, e invece il serbo ha finito per perdere e adesso lo svizzero, che dopo la sconfitta contro Thiem ha battuto Berrettini sia pure con qualche problema di troppo – si è totalmente rimesso in corsa. Vedremo allora quello che succederà nella diretta delle Atp Finals 2019: che uno dei due sfidanti debba essere eliminato al primo turno è sicuramente un peccato per tutti gli appassionati, ma questo naturalmente non fa che aumentare i meriti di Thiem che ha dimostrato davvero di potersela giocare alla pari con i big, e che si accomoderà ad assistere a questa sfida sapendo che Djokovic o Federer potrebbe essere il suo avversario in finale.

DIRETTA ATP FINALS 2019: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv delle Atp Finals 2019, e di Djokovic Federer in questo caso, è riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: l’appuntamento è sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204), con la possibilità per tutti i clienti Sky di seguire la partita del girone anche in diretta streaming video, semplicemente attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il sito ufficiale del torneo, all’indirizzo nittoatpfinals.com: qui troverete tutte le informazioni utili sui gironi, le classifiche e i giocatori che sono impegnati alla O2 Arena di Londra.

DIRETTA DJOKOVIC FEDERER: RISULTATI E CONTESTO

Roger Federer entra in questa partita delle Atp Finals 2019 con un titolo che gli manca da otto anni: lo svizzero è ancora oggi il giocatore con più successi nel Master di fine stagione, ma dopo l’ultima doppietta ha lasciato la strada spalancata allo stesso Novak Djokovic che ha fatto poker. Dovesse essere eliminato stasera, inevitabilmente si aprirebbero le discussioni legate alla sua presenza a Basilea: Federer come sappiamo ha nuovamente onorato il torneo della sua città vincendolo per la decima volta, era un obiettivo cui teneva molto ma chiaramente la partecipazione al 250 in Svizzera gli ha tolto energie che sono sempre importanti a 38 anni. Sia come sia, adesso il Re se la deve vedere con quel Djokovic che a luglio gli ha tolto la possibilità di vincere il nono Wimbledon, e contro il quale in generale ha sempre faticato: un avversario tostissimo e che ha dimostrato di essere arrivato alla O2 Arena di Londra nel pieno della forma – al netto della rimonta subita contro Thiem. Tuttavia si gioca in un contesto di tre set, e su campo indoor: può veramente succedere di tutto. Ovviamente è superfluo dire che a questo punto il computo dei set e dei game non conta più: è una sfida diretta per la qualificazione, chi vince va in semifinale mentre chi perde dovrà tornare a casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA