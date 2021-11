DIRETTA DJOKOVIC MEDVEDEV/ Finale Atp Parigi-Bercy 2021 streaming tv: il record

FINALE DJOKOVIC MEDVEDEV: IL RECORD

Mentre aspettiamo la diretta della finale Djokovic Medvedev del torneo Atp Parigi-Bercy 2021, possiamo osservare che – comunque vada la partita di oggi e poi anche le Atp Finals di Torino – Novak Djokovic è da ieri matematicamente sicuro di chiudere l’anno alla posizione numero 1 del ranking mondiale Atp. Si tratta di un record assoluto per il tennista serbo, infatti Nole chiuderà la stagione da numero 1 della classifica mondiale del tennis maschile per la settima volta in carriera superando Pete Sampras, che si era fermato a quota sei.

Djokovic, addio Australian Open 2022?/ “Non partecipo a questa guerra dei vaccini”

Novak Djokovic lo aveva detto chiaramente: “Il numero 1 di fine anno è l’obiettivo. Se riuscirò a farcela qui, bene, altrimenti riproverò a Torino”. A proposito di record, oggi ne potrebbe arrivare un altro: Djokovic e Rafa Nadal in carriera hanno vinto 36 tornei Masters 1000 a testa, è un primo posto condiviso ma che oggi pomeriggio potrebbe diventare totalmente del serbo, se riuscisse a vincere Parigi-Bercy salendo a quota 37, curiosamente togliendo un primato a Nadal proprio nella città del Roland Garros, anche se in un’altra stagione e su differente superficie. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Novak Djokovic con Milan Jolovic, il Lupo di Srebrenica/ Foto, scoppia la polemica

DIRETTA DJOKOVIC MEDVEDEV STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE ATP PARIGI-BERCY 2021

Ricordiamo che la diretta tv di Djokovic Medvedev, come di tutto il torneo Atp Parigi-Bercy 2021, è un’esclusiva della televisione satellitare: per assistere ai match dunque avrete bisogno di essere abbonati a Sky Sport. In questo caso, potrete avvalervi anche della diretta streaming video che può essere attivata su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

NOVAK ANCORA NUMERO 1

La diretta di Djokovic Medvedev catalizzerà oggi, 7 novembre, dalle ore 15.00 l’attenzione di tutti gli appassionati di tennis del mondo, perché la finale del torneo Atp Parigi-Bercy 2021 sarà importante sia per il titolo in palio (l’ultimo Masters 1000 della stagione) sia perché sarà il primo incrocio tra il serbo e il russo dopo la finale degli Us Open di circa due mesi fa, quando Medvedev vinse il primo Slam della sua carriera ed impedì a Djokovic di completare il Grande Slam stagionale, dato che il serbo aveva già vinto Australian Open, Roland Garros e Wimbledon.

Diretta/ Djokovic Medvedev (0-3) finale Us Open 2021: il russo ha vinto il titolo

Il 2021 di Novak Djokovic resta leggendario e tra l’altro raggiungendo la finale di Parigi-Bercy Nole è già certo di chiudere l’anno come numero 1 del mondo per la settima volta (record assoluto), tuttavia una nuova sconfitta contro Daniil Medvedev potrebbe incrinare questa superiorità. Insomma, la diretta della finale Djokovic Medvedev sarà imperdibile e non “solo” per il titolo di Parigi-Bercy in palio, ma perché sarà un confronto fra la leggenda e il nuovo che avanza.

DIRETTA DJOKOVIC MEDVEDEV, FINALE ATP PARIGI-BERCY 2021: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Djokovic Medvedev sarà dunque una finale di lusso per il torneo Atp Parigi-Bercy 2021. Come sono arrivati fin qui il serbo e il russo? Novak Djokovic, esentato dal primo turno in quanto testa di serie numero 1, ha debuttato al secondo turno vincendo in tre set contro l’ungherese Marton Fucsovics, poi al terzo turno ha beneficiato del ritiro del francese Gael Monfils e così nei quarti ha battuto in due veloci set lo statunitense Taylor Fritz, prima di imporsi ieri in tre set in una difficile semifinale contro il polacco Hubert Hurkacz, risolta solo al tie-break del set decisivo.

Anche Daniil Medvedev, testa di serie numero 2 a Parigi-Bercy, è stato esentato dal primo turno. Il debutto del russo è avvenuto quindi al secondo turno, vinto in due set contro il bielorusso Ilya Ivashka; nel terzo turno Medvedev ha concesso un set allo statunitense Sebastian Korda, mentre nei quarti ha eliminato in due set il qualificato francese Hugo Gaston. Infine, è stata meravigliosa la prestazione di Medvedev in semifinale contro il tedesco Alexander Zverev, liquidato con il punteggio di 6-2, 6-2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA