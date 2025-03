DIRETTA DJOKOVIC MENSIK: FINALE A SORPRESA AL MIAMI OPEN 2025

Una leggenda del tennis e un nome a sorpresa si affronteranno nella diretta Djokovic Mensik alle ore 21.00 italiane di questa sera, domenica 30 marzo 2025, nella finale del Miami Open 2025, il secondo Masters 1000 della stagione. Novak Djokovic evidentemente non ha bisogno di presentazioni, sottolineiamo solamente che venerdì ha vinto in maniera nettissima la semifinale contro Grigor Dimitrov, dopo avere superato sul proprio cammino anche Lorenzo Musetti, ed ora punta al titolo numero 100 della sua leggendaria carriera.

Siamo praticamente agli estremi opposti con il suo rivale nella diretta Djokovic Mensik, dal momento che ad inizio torneo il ceco Jakub Mensik non era nemmeno fra le 32 teste di serie ed invece si gioca quello che sarebbe senza dubbio il titolo più prestigioso – anzi, il primo in assoluto nel circuito maggiore Atp – della sua d’altronde ancora giovanissima carriera, essendo nato il 1° settembre 2005. Una sfida agli antipodi, un confronto generazionale che renderà ancora più speciale la diretta Djokovic Mensik…

DIRETTA DJOKOVIC MENSIK, LA FINALE IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Djokovic Mensik in tv sarà un’esclusiva Sky Sport, quindi come sempre in questo casi avremo anche Sky Go o Now Tv per la diretta streaming video.

DIRETTA DJOKOVIC MENSIK: PER IL CENTESIMO… O PER IL PRIMO

Insomma, ci sono 99 titoli di differenza fra i due protagonisti della diretta Djokovic Mensik, ma il ceco è uno dei nomi in maggiore crescita nel nuovo anno: ha già raggiunto una finale a Doha però naturalmente una finale Masters 1000 è il primo grande salto di qualità, che lo porterà nei top 30 del ranking mondiale Atp qualsiasi sia l’esito della finale – ovviamente con qualche ulteriore posizione di guadagno se dovesse vincerla. Sfidare Djokovic sarà un esame anche in termini di personalità, vedremo se sarà una missione possibile dopo aver meravigliato già in semifinale contro Taylor Fritz.

D’altronde, bisognerebbe fare un paragone con il Djokovic di 18 anni fa per avere un confronto significativo: proprio marzo 2007 fu il mese della consacrazione definitiva per il serbo, che arrivò in finale a Indian Wells (perdendo contro Nadal) per poi vincere Miami, battendo in finale l’argentino Canas e conquistando così il suo primo Masters 1000. A quota 99 ci è invece arrivato con l’oro olimpico di Parigi 2024, la diretta Djokovic Mensik in questa finale Miami Open 2025 passerà alla storia per una epica cifra tonda o per l’inizio di una nuova grande avventura?