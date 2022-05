DIRETTA DJOKOVIC TSITSIPAS/ Internazionali d’Italia video streaming tv: 8 precedenti

DIRETTA DJOKOVIC TSITSIPAS FINALE INTERNAZIONALI D’ITALIA 2022 ROMA: I TESTA A TESTA

Sono 8 i precedenti nella diretta di Djokovic Tsitsipas: la finale degli Internazionali d’Italia 2022 Roma prenderà il via con un bilancio che parla a favore di Novak Djokovic, autore di 6 vittorie su Stefanos Tsitsipas che ha ottenuto invece 2 successi. Per trovarli dobbiamo tornare agli ottavi del Masters 1000 di Toronto, quando il greco aveva 20 anni, e ai quarti di Shanghai (sempre Masters 1000) l’anno seguente, in entrambi i casi si era trattato di affermazioni in tre set. Era stato così anche un anno fa agli Internazionali d’Italia Roma: sul centrale del Foro Italico Djokovic aveva rimontato Tsitsipas (4-6 7-5 7-5) arrivando così in semifinale, poi avrebbe perso la finale contro il solito Rafa Nadal.

Altre vittorie del serbo sono quelle della finale di Madrid 2019 e di Dubai 2020, e ancora nei quarti di Parigi-Bercy e la semifinale del Roland Garros autunnale del 2020; naturalmente poi abbiamo la epica finale degli Open di Francia dello scorso anno, che abbiamo già ricordato. Dunque, nei Masters 1000 il dato è 3-2 in favore di Djokovic, aggiungendo gli Slam al conto degli incroci nei grandi tornei saliamo a 5-2 per il serbo; sulla terra invece abbiamo un 4-0 netto per l’attuale numero 1 Atp, anche questo potrebbe contare nella finale degli Internazionali d’Italia 2022 Roma ma staremo a vedere cosa ci dirà il campo… (agg. di Claudio Franceschini)

La diretta tv di Djokovic Tsitsipas, finale degli Internazionali d’Italia 2022 Roma, sarà trasmessa anche su Mediaset 20 che nel corso del torneo di tennis ha fornito una partita al giorno e farà così anche per l’ultimo atto Atp. Dunque sarà un appuntamento in chiaro, con la possibilità di mobilità attraverso sito e app ufficiali di Mediaset Play; l’alternativa come sempre rimane quella riservata agli abbonati alla televisione satellitare, sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) con diretta streaming video garantita senza costi aggiuntivi attivando l’applicazione Sky Go. Ricordiamo anche che sul sito www.internazionalibnlditalia.com troverete tutte le informazioni utili, come il boxscore della finale aggiornato in tempo reale.

Djokovic Tsitsipas è la finale degli Internazionali d’Italia 2022 Roma: si gioca alle ore 16:00 di domenica 15 maggio, saremo naturalmente sul campo centrale del Foro Italico e dunque scopriremo quale sarà il giocatore che vincerà il titolo Masters 1000 su terra rossa, succedendo nell’albo d’oro a Rafa Nadal. Per Novak Djokovic c’è la possibilità di mettere in bacheca il sesto trofeo a Roma, e soprattutto quello che sarebbe il primo torneo vinto in un 2022 iniziato per lui in maniera atipica, con le sue posizioni sui vaccini che gli hanno impedito di competere in alcuni grandi appuntamenti.

Per Stefanos Tsitsipas il sigillo agli Internazionali d’Italia 2022 Roma sarebbe il primo qui, ma anche il secondo Masters 1000 stagionale e il terzo in termini assoluti, visto il doppio trionfo a Montecarlo. Difficile dire chi sia il favorito, perché se fino a poco tempo fa avremmo fatto il nome del serbo, oggi le distanze rispetto al numero 1 Atp si sono certamente assottigliate; vedremo allora cosa succederà nella diretta di Djokovic Tsitsipas, aspettando che la finale degli Internazionali d’Italia 2022 Roma prenda il via noi possiamo sicuramente fare un’analisi approfondita di quelli che potrebbero essere i temi principali che emergeranno dal match.

La diretta di Djokovic Tsitsipas ci presenta dunque la finale degli Internazionali d’Italia 2022 Roma. I due giocatori non si affrontano da quella famosa finale al Roland Garros, l’anno scorso: un punto ancora doloroso per Tsitsipas, che si era portato in vantaggio di due set ma poi era improvvisamente crollato, subendo il grande ritorno di Djokovic e mancando un’occasione, forse più unica che rara, per vincere il primo Slam in carriera.

Il greco certamente è un grande tennista, lo ha dimostrato ancora una volta nella semifinale contro Alexander Zverev –ormai una rivalità fatta e finita – e anche nei quarti contro il nostro Jannik Sinner, ma Djokovic ovviamente è il rappresentante della vecchia guardia che non si piega allo scorrere del tempo, e rimane ancora lì a combattere con avversari che hanno anche oltre 10 anni meno di lui, spesso battendoli. Tra poco il campo centrale del Foro Italico ci dirà cosa succederà nella diretta di Djokovic Tsitsipas, la finale prenderà il via e noi scopriremo chi sarà a vincere il titolo degli Internazionali d’Italia 2022 Roma. Avanti con lo spettacolo allora…











