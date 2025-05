Diretta Djurgarden Chelsea, svedesi pronti all’impresa

Alle 21.00 si terrà la diretta Djurgarden Chelsea valida per la partita d’andata delle semifinali di Conference League, i blues sono la netta favorita per la vittoria finale della competizione visto che possono contare in una rosa ricca di talenti di livello mondiale e anche tra i sostituti giocatori che sarebbero titolari in tutte le loro avversarie, fino ad ora hanno mantenuto le aspettative e anche nel prossimo turno affronteranno una sfida sulla carta favorevole.

Per gli svedesi invece essere a questo punto della competizione è già un grande traguardo, anche se nel loro percorso hanno affrontato tutte squadre alla loro portata e durante la League Phase avevano ottenuto l’ottimo risultato di entrare nelle prime 8.

Diretta Djurgarden Chelsea streaming video e tv, come vedere la partita

Per seguire in contemporanea la diretta Djurgarden Chelsea che sarà in campo alla 3Arena di Stoccolma, servirà collegarsi ai canali canale 251 di Sky Sport o in diretta streaming video su NowTv o SkyGo.

Formazioni Djurgarden Chelsea, probabili scelte dei tecnici

A scendere in campo per la diretta Djurgarden Chelsea dovrebbero essere le formazioni che hanno permesso ai due tecnici di ottenere il passaggio del turno delle partite precedenti della competizione, per questo Jani Honkavaara si affiderà al 4-2-3-1 con Rinne, Stahl, Larsson, Danielson e Kosugi in difesa, Stensson e Findell in mediana, Gulliksen, Priske e Haarala i trequartisti in supporto di Nguen unica punta. Enzo Maresca invece schiererà Jorgensen tra i pali, Malo Gusto, Badiashile, Adarabioyo e Acheampong come 4 difensori, James e Dewsbury-Hall come 2 centrocampisti, George, Palmer e Sancho i 3 trequartisti e 1 attaccante, Nkunku.

Diretta Djurgarden Chelsea, quote e possibile risultato finale

Non stupiscono i valori delle quote per la diretta Djurgarden Chelsea con la squadra londinese nettamente favorita secondo tutti i siti di scommesse, Sisal ad esempio paga la vittoria dei blues 1.38, pochissimo se pensiamo che la vittoria della squadra svedese è data a 8.50, il pareggio invece è esattamente a metà strada e quindi fissato a 4.50.

Il trionfo del Chelsea è giustamente dato quasi per scontato, la netta superiorità della squadra di Londra è evidente sia nei giocatori su cui può contare sia guardando il percorso quasi perfetto nella competizione.