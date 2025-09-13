Serie C, Diretta Dolomiti Bellunesi Alcione Milano, streaming video tv: gli ospiti hanno approcciato molto bene alla stagione (13 settembre 2025)

DIRETTA DOLOMITI BELLUNESI ALCIONE MILANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Dolomiti Bellunesi Alcione Milano? Cerchiamo di fare un rapido confronto statistico in attesa del fischio di inizio, in maniera tale da osservare i pattern delle due squadre alla ricerca di quello che potrebbe mettere in difficoltà l’una o l’altra squadra. La Dolomiti Bellunesi naviga a vista: segna mediamente 0,8 gol a partita e ne subisce 1,8, con tanti errori in fase difensiva e difficoltà ad alzare i ritmi offensivi. I corner guadagnati si fermano a 3 di media, mentre il chilometraggio a partita si attesta sui 108 km, indicando grande corsa ma poca precisione.

DIRETTA/ Alcione Milano Lumezzane (risultato finale 1-0): Pirola porta il +3! (Serie C, 6 settembre 2025)

Di fronte, l’Alcione Milano mostra qualità e organizzazione: segna 1,2 gol e subisce 1,0, generando 5 calci d’angolo a gara e correndo in media 110 km, elementi che sottolineano un gioco più strutturato e incisivo. In questo confronto, l’esperienza dell’Alcione sembra fare la differenza, mentre le Dolomiti dovranno rimboccarsi le maniche per provare a sorprendere. Ora possiamo passare al commento live della diretta di Dolomiti Bellunesi Alcione Milano, ci attende una ricca partita fatta di azioni e gol, ovviamente in nostra compagnia! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Cittadella Alcione Milano (risultato finale 1-0): decisivo Gaddini (29 agosto 2025)

DOVE VEDERE DIRETTA DOLOMITI BELLUNESI ALCIONE MILANO, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Dolomiti Bellunesi Alcione Milano vi servirà l’abbonamento a Sky Sport. Per la diretta streaming dovrete affidarvi all’applicazione Sky Go.

LA PRESENTAZIONE

C’è chi cerca la prima vittoria in campionato e chi invece è già a quota due dopo tre giornate. In questa quarta giornata di Serie C andrà in scena la diretta Dolomiti Bellunesi Alcione Milano, precisamente sabato 13 settembre 2025 alle ore 15:00.

Le Dolomiti Bellunesi come detto stanno attraversando un periodo iniziale complicato, frutto di due pareggi con Albinoleffe e Novara più la sconfitta con il Lecco. Per i neopromosse dalla Serie D era arrivato anche il ko in Coppa Italia Serie C con l’Union Brescia.

DIRETTA/ Alcione Milano Triestina (risultato finale 1-0): tre punti ai lombardi (Serie C, 23 agosto 2025)

Tutt’altra situazione per l’Alcione Milano, capace di accedere al secondo turno della Coppa Italia Serie C battendo la Pro Patria ai rigori e collezionando 6 punti in 3 partite in Serie C tra la vittoria con la Triestina e quella con il Lumezzane, intervallate dalla partita persa col Cittadella.

LE PROBABILI FORMAZIONI DOLOMITI BELLUNESI ALCIONE MILANO

Le Dolomiti Bellunesi giocheranno con il modulo 3-5-2 con Abati in porta protetto da Barbini, Milesi e Mondico. A centrocampo ci saranno Saccani, Clemenza, Burrai, Brugnolo e Mignanelli. Davanti Toci con Marconi.

L’Alcione Milano predilige l’assetto tattico 4-3-1-2: Agazzi tra i pali, pacchetto arretrato composto da Bertolotti, Pirola, Ciappellano e Scuderi. Le mezzali saranno Bright e Muroni con Invernizzi regista e Pitou trequartista. In avanti Zamparo e Morselli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE DOLOMITI BELLUNESI ALCIONE MILANO

Le Dolomiti Bellunesi sono quotate 2.60 rispetto ai 2.75 dell’Alcione Milano e il pareggio a 2.95. Over 2.5 a 2.30, Under alla stessa soglia a 1.50.