Diretta Dolomiti Bellunesi Cittadella streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la Serie C, oggi 8 novembre 2025

DIRETTA DOLOMITI BELLUNESI CITTADELLA (RISULTATO 0-0): PRIME BATTUTE DI GARA

In Veneto la partita fra Dolomiti Bellunesi e Cittadella è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali del match gli ospiti provano subito a colpire da lontano con Salvi ma il portiere Consiglio è attento e ne respinge il tiro in calcio d’angolo già intorno al 4′. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DOLOMITI BELLUNESI CITTADELLA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Sky Sport o i relativi servizi per la diretta streaming video saranno, come sempre in Serie C, i riferimenti su abbonamento per la diretta Dolomiti Bellunesi Cittadella in tv.

SI GIOCA

Tra pochi minuti potremmo commentare la diretta di Dolomiti Bellunesi Cittadella, ma avendo ancora qualche minuto a nostra disposizoone vi presentiamo la rubrica sulle statistiche, dove cercheremo di capire insieme quali trend saranno importanti per decidere il risultato finale. Le Dolomiti Bellunesi sono una delle rivelazioni del momento: 50% di possesso medio, 1,6 xG, 1,2 xA, e 10,9 km percorsi per giocatore. Il 64% delle azioni pericolose nasce da catene laterali, con una spiccata tendenza ai cross (19 di media a gara). È anche una delle squadre più fisiche del girone (56% di duelli vinti).

Il Cittadella risponde con equilibrio e struttura tattica: 53% di possesso, 1,5 xG, 0,9 xGA, e una precisione di passaggio dell’85%. Il 39% dei gol segnati arriva da palla ferma, segno di un’ottima cura dei dettagli. Sul piano temporale, Dolomiti più esplosive a inizio partita (43% dei gol entro il 30’), Cittadella più efficiente nei secondi tempi. Disciplina equilibrata (2,2 ammonizioni per parte). Una partita che promette ritmo e intensità: i veneti proveranno a controllare i ritmi, i bellunesi a ribaltarli con corsa e impatto fisico. Ora passiamo al commento live della diretta di Dolomiti Bellunesi Cittadella, via! (agg. Gianmarco Mannara)

ECCO IL DERBY VENETO

Un derby veneto fra due club con storie in realtà assai diverse, la diretta Dolomiti Bellunesi Cittadella ci terrà compagnia alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, sabato 8 novembre 2025, per la tredicesima giornata del girone A di Serie C, anche se si gioca allo stadio Omero Tognon di Fontanafredda e quindi in realtà in Friuli.

Un derby “in esilio”, per così dire, l’impianto friulano d’altronde è stato scelto dal Dolomiti Bellunesi finché non potrà giocare a Feltre in questa sua prima volta nel calcio professionistico. Settimana scorsa c’è stata una sconfitta a Ospitaletto, ma 13 punti in classifica non sono un cattivo bottino finora per una debuttante nella categoria, la missione salvezza prosegue con fiducia.

Il Cittadella invece si era ormai abituato alla Serie B e ha fatto un po’ fatica a scendere di categoria, adesso però c’è una striscia aperta di quattro vittorie consecutive che ci dicono come il Cittadella stia tornando su posizioni di eccellenza. La lotta per il primo posto probabilmente è già sfumata, ma di certo i patavini possono ancora arrivare molto in alto…

Si sono quindi tutte le premesse per un bel derby nella diretta Dolomiti Bellunesi Cittadella: una matricola che sta ben figurando contro una big che ha cominciato a marciare a ritmi altissimi. Adesso non ci resta che sperare che lo spettacolo sul campo possa mantenere le aspettative degli spettatori…

PROBABILI FORMAZIONI DOLOMITI BELLUNESI CITTADELLA

Andrea Bonatti dovrebbe puntare sul modulo 3-4-2-1 per i padroni di casa nelle probabili formazioni per la diretta Dolomiti Bellunesi Cittadella. In porta Consiglio; Barbini a guidare la difesa a tre; davanti invece il Dolomiti Bellunesi potrebbe puntare su Clemenza ed Agosti schierati sulla trequarti offensiva e il centravanti Olonisakin come riferimento più avanzato.

Per il Cittadella di mister Manuel Iori ecco invece un modulo 4-2-3-1 che dovrebbe avere in Castelli la prima punta; De Zen e Rabbi potrebbero essere le due ali, mentre il capitano Vita è il trequartista centrale. In mediana guida il giovane Amatucci, la tranquillità è affidata ai guantoni del portiere Cardinali.

PRONOSTICO E QUOTE

Ospiti favoriti nel derby veneto, con il segno 2 infatti quotato a 1,80 nel pronostico basato sulle quote Snai per la diretta Dolomiti Bellunesi Cittadella. Il pareggio voi farebbe vincere 3,15 volte la posta, infine con il segno 1 si toccherebbe quota 4,25.