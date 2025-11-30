Analisi diretta Dolomiti Bellunesi Giana Erminio, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato

Diretta Dolomiti Bellunesi Giana Erminio, lombardi ai playoff

La sedicesima giornata del girone A di Serie C offrirà alle 17.30 lo spettacolo della diretta Dolomiti Bellunesi Giana Erminio, una sfida che farà scontrare due squadre che stanno vivendo due momenti molto diversi della loro stagione e che in classifica occupano posizioni opposte, i rosaverdi infatti continuano la loro annata di alti e bassi che li obbliga ancora a far parte della lotta salvezza, essendo al sedicesimo posto con 14 punti conquistati, sono in una serie di tre partite senza vittoria, ultima chiusa con un pareggio 2-2 in casa dell’Arzignano, che non può certo soddisfare i tifosi che sognano la salvezza a fine campionato.

DIRETTA/ Pergolettese Giana Erminio (risultato finale 0-3): tris ospite! (17 novembre 2025)

Per i biancazzurri invece questa è l’ennesima stagione che li vede stare a metà classifica ma comunque dentro ai playoff, anche se per poco, fino a qui infatti hanno conquistato 19 punti che gli permettono di essere al decimo posto, l’ultimo valido per partecipare alla lotta promozione alla fine del campionato, sono in una serie di buoni risultati, l’ultimo dei quali una vittoria casalinga 1-0 con l’Ospitaletto.

Diretta/ Giana Erminio Albinoleffe (risultato finale 1-1): Albertini pareggia nel recupero! (9 novembre 2025)

Diretta Dolomiti Bellunesi Giana Erminio, come seguire la partita in streaming video

La diretta Dolomiti Bellunesi Giana Erminio sarà giocata allo Stadio Comunale Polisportivo di Belluno ma potrà essere seguita in contemporanea anche da tutti gli interessati che non saranno presenti all’impianto, che se in possesso di un abbonamento a Sky Sport potranno sintonizzarsi sul canale Sky Sport (canale 256) o in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv.

Dolomiti Bellunesi Giana Erminio, probabili scelte dei tecnici

L’approccio dei due allenatori alla diretta Dolomiti Bellunesi Giana Erminio sarà differente, Andrea Bonatti infatti cercherà di effettuare qualche cambiamento nei suoi mentre Vinicio Espinal confermerà l’ultima squadra scesa in campo, per questo nel 3-4-2-1 dei rosaverdi ci saranno Consiglio, Brugnolo, Milesi e Gobetti, Saccani, Burrai, Mignanelli e Alcides, Clemenza e Cossalter, e Olonisakin. I biancazzurri invece si schiereranno con un 3-5-2 con Mazza tra i pali, Alborghetti, Ferri e Colombara come linea di difesa, Previtali e Ruffini sulle fasce con Lamesta, Marotta e Renda in mezzo al campo, davanti Capelli e Gabbiani come coppia d’attacco.

DIRETTA/ Vicenza Giana Erminio (risultato finale 2-1): Talarico esalta la capolista al 92'! (2 novembre 2025)

Dolomiti Bellunesi Giana Erminio, quote e possibile risultato finale

Secondo vari siti di scommesse, come Sisal, la diretta Dolomiti Bellunesi Giana Erminio dovrebbe terminare con un solo esito possibile ovvero quello della vittoria dei biancazzurri, squadra migliore nell’organico e che quest’anno ha avuto maggiore continuità nei risultati, per questo il suo valore è dato a 1.90. La vittoria dei rosaverdi è invece vista come quasi impossibile motivo per cui la sua quota è la più alta di tutti, arrivando a toccare i 3.35, infine il pareggio è stato messo a metà strada, pur rimanendo abbastanza elevato, e verrà pagato 2.95 in caso debba verificarsi.