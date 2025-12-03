Serie C, Diretta Dolomiti Bellunesi Inter U23, streaming video tv: le due formazioni vorranno tornare alla vittoria in campionato (3 dicembre 2025)

DIRETTA DOLOMITI BELLUNESI INTER U23, CHI VINCERÀ?

Reduci entrambe da un pareggio nell’ultimo turno di campionato, la diretta Dolomiti Bellunesi Inter U23 vede due squadre che sono naturalmente intenzionate a rilanciarsi. Ricordiamo che questo match inizierà mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 18:30.

La squadra di casa non vince dal 27 ottobre quando ebbe la meglio con la Triestina. Da lì in poi un pessimo momento con due sconfitte consecutive tra Ospitaletto e Cittadella più altrettanti pareggi con Arzignano e Giana Erminio.

L’Inter U23 d’altro canto sta andando meglio in campionato avendo vinto due delle ultime quattro partite, vale a dire 3-1 all’Albinoleffe e 1-0 col Trento, ma ha patito la deludente sconfitta in Coppa Italia Serie C agli ottavi con il Renate, subendo il 2-2 al 90esimo e il 3-2 tre minuti dopo.

DOVE VEDERE DIRETTA DOLOMITI BELLUNESI INTER U23, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Dolomiti Bellunesi Inter U23, dovrete necessariamente abbonarvi al pacchetto Calcio di Sky. Questo vi permetterà di assistere anche alla diretta streaming dell’incontro.

LE PROBABILI FORMAZIONI DOLOMITI BELLUNESI INTER U23

Le Dolomiti Bellunesi si schiereranno secondo il modulo 3-4-2-1 con Bacchin in porta, protetto da Celiento, Lulic e Gega. A centrocampo spazio al quartetto Cajazzo, D’Alena, Logoluso e Gyamfi. Sulla trequarti Chiricò e Ferrara con Malcore punta.

L’Inter U23 si disporranno con l’assetto tattico 3-4-2-1. Tra i pali Dini, in difesa Pieraccini, Di Gennaro e Celli. Agiranno come esterni Casasola e Donnarumma con Quaini e Di Tacchio. In attacco Lunetta e Cicerelli supporteranno Caturano.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE DOLOMITI BELLUNESI INTER U23

Secondo i bookmakers parte favorita l’Inter U23 a 1.95 contro i 3.60 delle Dolomiti Bellunesi e i 3.20 del pareggi. Gol a 1.85, No Gol a 1.75.

