Diretta Dolomiti Bellunesi Lumezzane streaming video Rai: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita, Serie C oggi 13 ottobre 2025

DIRETTA DOLOMITI BELLUNESI LUMEZZANE (RISULTATO 0-0): PRIMO TEMPO

Inizia la partita tra Dolomiti Bellunesi e Lumezzane. Padroni di casa subito pericolosi con la velocità di Olonisakin che sfida il portiere Drago. Il tiro del numero 20 é da dimenticare, brutta conclusione.

Si fa avanti anche la squadra in maglia bianca con il cross tentato da Diodato che attraversa tutta l’area di rigore prima di essere spazzata lontano da Milesi. Tanto studio in questa prima parte di gioco. (Marco Genduso)

DIRETTA/ Giana Erminio Lumezzane (risultato finale 2-1): doppietta di Akammadu! (Serie C, 4 ottobre 2025)

DIRETTA DOLOMITI BELLUNESI LUMEZZANE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arrivano le statistiche per la diretta Dolomiti Bellunesi Lumezzane, cerchiamo di capire chi tra queste due squadre riuscirà a portare a casa i tre punti in una delle partite più interessanti della stagione. La Dolomiti Bellunesi è una squadra ordinata, con un possesso medio del 52%, ma con pochi picchi offensivi (1,2 gol segnati a partita, 12% di realizzazione). Il suo punto forte è la disciplina tattica: solo 0,7 xG concessi di media e appena 2 reti subite da fuori area in tutta la stagione. Il Lumezzane risponde con uno stile più verticale: azioni rapide, molti lanci lunghi (circa 52 a gara) e un’efficacia offensiva superiore (17% di conversione sui tiri nello specchio).

Video Lumezzane Inter U23 (1-2)/ Gol e highlights: prima doppietta per Spinaccè! (Serie C, 28 settembre 2025)

La squadra bresciana si affida alla fisicità (oltre 107 km percorsi in media) e ai calci piazzati, dove ha segnato il 30% dei suoi gol. Un duello tra organizzazione e aggressività, con la Dolomiti più equilibrata ma il Lumezzane più pericoloso se la gara si accende sui ritmi alti. Ora bando alle ciance e vediamo insieme come si svilupperà la diretta di Dolomiti Bellunesi Lumezzane, il fischio di inizio è vicino si parte con il commento live! (agg. Gianamarco Mannara)

DIRETTA DOLOMITI BELLUNESI LUMEZZANE: PER RISOLLEVARSI

Entrambi reduci da una sconfitta, entrambe piccole realtà del nostro calcio e desiderose di crescere, il posticipo televisivo della nona giornata della Serie C metterà di fronte nel girone A alle ore 20.30 di stasera, lunedì 13 ottobre 2025, due realtà simili con la diretta Dolomiti Bellunesi Lumezzane.

DIRETTA/ Lumezzane Inter U23 (risultato finale 2-1): bis di Spinaccè! (Serie C, oggi 28 settembre 2025)

La Dolomiti Bellunesi è neopromossa dalla Serie D, l’obiettivo deve essere la salvezza e 7 punti in classifica sono segno di una dignitosa partenza nella nuova avventura al piano superiore per i veneti, anche se ogni tanto non mancano le brusche battute d’arreso, come la sconfitta 4-0 contro la Pro Vercelli incassata nella scorsa giornata.

Per il Lumezzane i punti invece sono 6, senza mezza misura per i bresciani, che infatti hanno ottenuto due vittorie ma per il resto sei sconfitte. L’ultima è stata contro la Giana Erminio e ha fatto male contro quella che potrebbe essere una rivale del Lumezzane nella corsa salvezza, ora il calendario propone un altro match simile e servirà fare punti.

Il compito di entrambe quindi è molto chiaro verso la diretta Dolomiti Bellunesi Lumezzane: fare punti per migliorare la propria condizione e anche per non rilanciare una concorrente per lo stesso grande obiettivo stagionale della salvezza. Siamo quindi curiosi, potrebbe essere uno snodo importante…

DOLOMITI BELLUNESI LUMEZZANE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo che la diretta Dolomiti Bellunesi Lumezzane in tv sarà anche in chiaro su Rai Sport oltre che su Sky, aumentano quindi pure le opzioni della diretta streaming video, con Sky Go o Now Tv ma pure tramite Rai Play.

DIRETTA DOLOMITI BELLUNESI LUMEZZANE RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI DOLOMITI BELLUNESI LUMEZZANE

C’è un nuovo allenatore per i padroni di casa, Andrea Bonatti nelle probabili formazioni per la diretta Dolomiti Bellunesi Lumezzane dovrà certamente fare a meno dello squalificato Barbini in difesa. Possiamo immaginare un 3-5-2 con Consiglio protetto da Gobetti, Milesi e Mondonico; a centrocampo reparto folto, le maglie da titolari potrebbero andare ad Alcides, Mutanda, Saccani, Burrai e Mignanelli; infine Marconi e Olonisakin potrebbero giocare in attacco per la Dolomiti Bellunesi.

Il Lumezzane aveva già in precedenza cambiato allenatore. Mister Emanuele Troise dovrebbe puntare sul modulo 4-2-3-1 con Drago e davanti a lui la difesa con Diodato, Moscati, De Marino e Pagliari; in mediana per i bresciani largo a D’Agostino e Rocca; passiamo poi alla trequarti offensiva, dove il Lumezzane dovrebbe schierare Rolando, Malotti e Iori, infine Ferro potrebbe essere il centravanti titolare.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico sulla diretta Dolomiti Bellunesi Lumezzane che vede favoriti i padroni di casa secondo le quote Snai. Il fattore campo potrebbe quindi dare un vantaggio ai veneti: segno 1 a 2,15 contro il 3,15 in caso di successo degli ospiti. Per il pareggio ecco invece che il segno X è dato a 3,10.