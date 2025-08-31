Diretta Dolomiti Bellunesi Novara streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie C, oggi 31 agosto 2025

DIRETTA DOLOMITI BELLUNESI NOVARA: DOPO DUE PAREGGI

Con la diretta Dolomiti Bellunesi Novara ci attende un match molto particolare alle ore 15.30 di oggi pomeriggio, domenica 31 agosto 2025, per la seconda giornata del girone A del nuovo campionato di Serie C 2025-2026, nel quale i padroni di casa veneti sono debuttanti assoluti e per ora costretti a giocare allo stadio Omero Tognon di Fontanafredda.

Il debutto in Serie C è stato comunque positivo grazie al pareggio della Dolomiti Bellunesi sul campo di una squadra che invece in Serie C è ormai da tanti anni presenza fissa, cioè l’AlbinoLeffe. Un buon impatto, per il quale naturalmente adesso si cercano conferme per muovere ancora la classifica.

Arriva da un pareggio al debutto anche il Novara, che nel posticipo del lunedì sera ha pareggiato per 1-1 contro l’Inter U23. Per i piemontesi una buona prestazione e il primo punto in classifica, adesso però si cerca la prima vittoria per dare un aspetto migliore a una classifica ancora tutta da formare.

Siamo quindi molto curiosi di osservare questo confronto inedito: staremo a vedere se i veneti pagheranno il fatto di non giocare in casa e chi saprà magari migliorare nella diretta Dolomiti Bellunesi Novara i segnali mostrati nei rispettivi discreti debutti nel nuovo campionato di Serie C…

DOLOMITI BELLUNESI NOVARA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Come tutte le partite di Serie C, la diretta Dolomiti Bellunesi Novara in tv sarà visibile sui canali di Sky Sport, oppure in diretta streaming video tramite Sky Go e Now Tv, in ogni caso solamente per gli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI DOLOMITI BELLUNESI NOVARA

Nicola Zanini dovrebbe scegliere il modulo 3-5-2 per i padroni di casa nelle probabili formazioni della diretta Dolomiti Bellunesi Novara. Consiglio in porta, con una difesa a tre formata da Gobetti, Barbini e Milesi; Alcides e Mignanelli potrebbero essere i due esterni nel folto centrocampo della Dolomiti Bellunesi, con Brugnolo, Agosti e Burrai nel cuore della manovra; infine, il tandem d’attacco dei veneti potrebbe vedere titolari Clemenza e Toci.

Modulo 4-3-1-2 invece per la replica di Andrea Zanchetta e del suo Novara, cominciando da Boseggia come estremo difensore e davanti a lui il quartetto formato da D’Alessio, Lorenzini, Khalioti e Valdesi nella difesa piemontese. A centrocampo ecco Collodel, Ranieri e Di Cosmo, poi avremo Donadio come trequartista del Novara, in appoggio al tandem di attaccanti formato per gli ospiti da Alberti e Da Graca.

PRONOSTICO E QUOTE

Davvero incerto è il pronostico sulla diretta Dolomiti Bellunesi Novara secondo le quote offerte dall’agenzia Stai, che valuta a 2,55 il segno 1 ed invece il segno 2 a 2,60. Leggermente più remunerativo sarebbe il pareggio, che infatti vede a quota 3,00 il segno X.