Analisi della diretta Dolomiti Bellunesi Vicenza, presentazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

Diretta Dolomiti Bellunesi Vicenza (risultato 0-0): si comincia!

Vediamo insieme un po’ di dati sulla diretta di Dolomiti Bellunesi Vicenza, il nostro obiettivo, oltre a far scorrere il tempo in vista dei pochi attimi che ci separano dal fischio iniziale, è quello di capire attraverso i trend che si possono carpire dalle statistiche chi sarà o meno la favorita per la vittoria finale. Le Dolomiti Bellunesi hanno costruito un’identità sulla compattezza: solo 0,9 gol subiti di media, frutto di un’organizzazione difensiva che riduce al minimo i rischi, ma a scapito della fase offensiva, che produce appena 9 conclusioni a gara con un xG basso (0,8).

Il Vicenza invece si presenta con un profilo molto diverso: è una delle squadre più propositive del campionato, con un possesso medio al 57%, circa 15 tiri totali e un xG superiore a 1,7. Inoltre, i biancorossi si procurano molti corner (7 di media) e sono abili a sfruttare le palle inattive. Le Dolomiti dovranno quindi provare a reggere l’urto difensivo, mentre il Vicenza cercherà di trasformare la sua superiorità tecnica in concretezza. Adesso via al commento live della diretta di Dolomiti Bellunesi Vicenza, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Dolomiti Bellunesi Vicenza, come seguire la partita

Il fischio d’inizio della diretta Dolomiti Bellunesi Vicenza è previsto per le 20.45, orario in cui i tifosi potranno collegarsi ai servizi di Sky Sport, in caso siano in possesso di un abbonamento, e godersi la sfida tra le mura di casa propria grazie ai canali Sky Sport Mix e Sky Sport (canale 258) o anche in streaming sui propri dispositivi personali sulle piattaforme SkyGo e NowTv.

Dolomiti Bellunesi Vicenza, rosaverdi sfidano la capolista

Nella sesta giornata del girone A di Serie C, turno infrasettimanale, la capolista sarà impegnata nella diretta Dolomiti Bellunesi Vicenza nella quale andrà in trasferta allo Stadio Comunale Polisportivo per affrontare una sfida sulla carta più che abbordabile dall’alto del suo primo posto e dalla serie di risultati positivi consecutivi in tutte le partite disputate con ben quattro vittorie, l’ultima delle quale arrivata tra le mura amiche con un netto 3-0 contro la Pro Patria, l’obiettivo di quest’anno dei biancorossi è palese, ottenere la promozione diretta in Serie B.

Per i rosaverdi invece l’inizio della prima stagione in Serie C non sembra essere così semplice come speravano visto che manca ancora la prima vittoria stagionale nonostante siano in questo momento fuori dalla zona retrocessione grazie ad un’unica sconfitta e quattro pareggi, anche con squadre sulla carta più forti come l’ultimo 1-1 in casa della Virtus Verona.

Dolomiti Bellunesi Vicenza, probabili formazioni

Nella diretta Dolomiti Bellunese vicenza dovrebbero arrivare conferme da parte di entrambi i tecnici con Fabio Gallo che confermerà il suo 3-4-1-2 sceso in campo nel weekend e Nicola Zanini che proporrà nuovamente il suo classico 3-5-2, l’undici dei biancorossi vedrà quindi Gagno tra i pali, Sandon, Leverbe e Cuomo come linea di difesa, Costa e Tribuzzi sulle fasce, Carraro e Pellizzari in mezzo al campo, Morra e Stuckler coppia d’attacco supportati da Vitale. Per i rosaverdi invece le scelte ricadranno su Consiglio come portiere, Barbini, Mondonico e Gobetti come difensori, Alcides, Clemenza, Burrai, Brugnolo e Mignanelli come centrocampisti, e Marconi insieme a Olonisakin come attaccanti.

Diretta Dolomiti Bellunesi Vicenza, quote e pronostico finale

Non c’è alcun dubbio su quale sia il pronostico della diretta Dolomiti Bellunesi Vicenza, ovvero la vittoria dei biancorossi che anche per i diversi siti di scommesse, tra cui sceglieremo Sisal, è il più probabile tanto da avere un valore molto basso e pari a 1.45. Molto più alto è invece la vittoria dei rosaverdi, che nonostante siano i padroni di casa, hanno meno possibilità più per merito degli avversari che per loro demerito tanto da essere dati a 7.00, infine il pareggio, l’ultimo risultato possibile, è fissato a 3.50 ma è comunque difficile che possa verificarsi.