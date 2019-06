Diretta Doppler Horst-Ranghieri Caminati/ Streaming video e tv: esordio complicato

Doppler Horst-Ranghieri Caminati, in diretta dal Rothenbaum Stadium di Amburgo, è la partita di beach volley maschile in programma oggi, venerdì 29 giugno 2019 alle ore 16,00. Comincia con un impegno di primissimo livello nel girone C l’avventura del duo azzurro ai mondiali di beach volley di Amburgo: visto anche il calibro degli avversari ci attende infatti una diretta Doppler Host-Ranghieri Caminati da vivere al cardiopalma. Se da una parte quest’oggi infatti ci saranno i nostri beniamini, che pure sono approdati alla manifestazione iridata solo tramite wild card, dall’altra parte ci sarà la coppia austriaca, vice campione del mondo nella precedente edizione in Austria nel 2017. Sarà quindi subito un incontro complicato per Alex Ranghieri e Marco Caminati, dove però anche questa nuova coppia (che si è formata solo nel 2018) potrà dire la sua.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE I MONDIALI DI BEACH VOLLEY DI AMBURGO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che per l’Italia non è stata prevista una copertura media dei Mondiali di Beach volley 2019 e di conseguenza la diretta Doppler Horst-Ranghieri Caminati non sarà visibile in diretta tv e non sono state date indicazioni riguardanti una eventuale diretta streaming video del match, punto di riferimento per tutti gli appassionati sarà quindi il portale ufficiale della competizione (hamburg2019.fivb.com) come pure il sito delle federazione italiana (www.federvolley.it) e i profili social associati

DIRETTA DOPPLER HORST-RANGHIERI CAMINATI: L’APPRODO AL MONDIALE

Lo abbiamo giù detto prima: la diretta Doppler Horst-Ranghieri Caminati si annuncia un match davvero ostico per i nostri azzurri, vista la grande caratura dei nostre avversari in questo primo match del girone C per i Mondiali di beach volley ad Amburgo 2019. Basti considerare anche come le due coppie hanno trovato il biglietto per questa edizione della manifestazione iridata. Ecco infatti che il duo austriaco è ad Amburgo in qualità di vice campione del mondo nel 2017 e come coppia numero 17 nel ranking mondiale Fivb (a cui sono riservati 25 card per prendere parte ai Mondiali). Discorso ben diverso invece per il duo Ranghieri-Caminati, che hanno preso il biglietto per Amburgo solo grazie a una wild card concesso dalla Fivb (e con loro anche le coppie tedesche Bergmann-Harms e Walkenhorst-Winter). Non per questo gli azzurri sono spacciati: non scordiamo che pur in coppie diverse i nostri beniamini hanno fatto molto bene anche in questo genere di contesti. Ricordiamo infatti l’avventura olimpica a Rio di Ranghieri in coppia con Carambula e le ottime prestazioni agli europei di Caminati in coppia con Rossi.



