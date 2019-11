Diretta Dortmund Inter/ Streaming video Canale 5: partita decisiva (Champions League)

Borussia Dortmund Inter verrà diretta dall’arbitro olandese Danny Makkelie: squadre in campo alle ore 21:00 di martedì 5 novembre per la quarta giornata nel gruppo F di Champions League 2019-2020. Al netto di quanto succederà a Praga, la partita è decisiva per Antonio Conte: i nerazzurri hanno vinto 2-0 all’andata agganciando i tedeschi in classifica, ma se dovessero perdere sarebbero nuovamente alle loro spalle con due partite nelle quali dovrebbero recuperare 3 punti, o magari 4 qualora il Dortmund dovesse riuscire a fare sua la differenza reti. Questo significa che se l’Inter dovesse perdere 3-0 (o 4-1, o così via) sarebbe quasi eliminata: ai gialloneri infatti basterebbe battere lo Slavia Praga al Signal Iduna Park per festeggiare, senza preoccuparsi più dei risultati dell’avversaria. Ecco allora che la sfida diventa fondamentale, perchè al contrario un pareggio sarebbe quasi un’ipoteca per Conte (a patto appunto di fare risultato in Repubblica Ceca); andiamo dunque a vedere, mentre aspettiamo la diretta di Borussia Dortmund Inter, quali siano le scelte degli allenatori in materia di probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Borussia Dortmund Inter sarà trasmessa in chiaro: l’appuntamento per tutti è su Canale 5 e anche in mobilità visitando il sito mediasetplay. In alternativa, ma solo per gli abbonati alla televisione satellitare, la partita si potrà seguire sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) e naturalmente anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND INTER

Rosa al completo per Lucien Favre, che dunque deve fare delle scelte: nel suo 4-2-3-1 potrebbe confermare Piszczek terzino destro e Hakimi spostato più avanti sulla linea dei trequartisti, oppure mandare il marocchino a sinistra con Raphael Guerreiro in panchina. Ritrovati Reus e Paco Alcacer, che saranno in campo: il primo rifinirà per il secondo, Jadon Sancho torna nella formazione titolare rispetto a sabato e dunque dovrebbe rimanere fuori Brandt, possibilità per Thorgan Hazard con una mediana nella quale Delany dovrebbe sostituire Dahoud, affiancando Weigl. L’Inter ha ritrovato Sensi, ma il centrocampista dovrebbe partire dalla panchina e Gagliardini non è stato convocato: dunque scelte obbligate con Brozovic in regia affiancato da Matias Vecino e Barella, Candreva torna titolare a destra ma dall’altra parte Biraghi dovrebbe sostituirà nuovamente Asamoah, rimasto a casa così come D’Ambrosio. In attacco Conte non può prescindere dalla coppia d’oro formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku; in difesa torna Godin che affiancherà De Vrij, centrale di un reparto completato da Skriniar e dal portiere Handanovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Borussia Dortmund Inter sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui i gialloneri sono favoriti: non una distanza netta però, visto che il segno 1 per la vittoria casalinga vale 2,00 volte la somma messa sul piatto mentre l’eventualità del successo nerazzurro, per il quale dovrete scommettere sul segno 2, vi farebbe guadagnare 3,70 volte il valore della puntata. Con il pareggio, identificato dal segno X, la vincita arriverebbe a un corrispettivo di 3,50 volte la vostra giocata.



