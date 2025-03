DIRETTA DORTMUND LILLA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

La diretta di Dortmund Lilla è iniziato con grande intensità, ma il punteggio resta fermo sullo 0-0 nei primi minuti di gioco. I padroni di casa cercano subito di imporsi e al 9’ hanno la prima occasione importante con Serhou Guirassy, che si incunea in area e lascia partire un destro potente, ma la palla sfila di poco a lato.

Il Lilla risponde con un tentativo da fuori area di Alexsandro all’8’, ma il suo tiro è completamente fuori misura e termina alto sopra la traversa. La squadra francese cerca di contenere la spinta del Dortmund, che prova ad accelerare con Julian Brandt, autore di un pressing aggressivo che però viene sanzionato con un fallo al 7’. (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Dortmund Lille (risultato 0-0): si comincia!

Ormai mancano pochi minuti alla diretta Borussia Dortmund Lille, e dobbiamo dire che sarà la terza sfida tra queste due squadre: le altre due erano state disputate in quella che si chiamava ancora Coppa Uefa, e ci riportano a un periodo ormai superato visto che a qualificarsi era stato il Borussia Dortmund in virtù di un gol segnato in trasferta. All’epoca c’era ancora il valore doppio su queste reti: a Lille la rete di Ewerthon, pareggiata subito dopo da Salaheddine Bassir, era risultata decisiva per i gialloneri perché al Westfalenstadion era finita 0-0, dunque Borussia Dortmund che si era qualificato ai quarti. Poi sarebbe arrivato anche in finale, perdendola però contro il Feyenoord che aveva potuto giocarla sul terreno del De Kuip. Forse l’ultimo grande sussulto del ciclo del Borussia Dortmund, che poi avrebbe vissuto anni bui sfiorando il fallimento e risalendo grazie al lavoro sul settore giovanile e l’avvento di un certo Jurgen Klopp.

Questa però è un’altra storia, quella di oggi ci dice che le due squadre stanno per affrontarsi nell’andata degli ottavi di Champions League e possiamo parlare di un incontro equilibrato, anche se forse il favore del pronostico pende leggermente da parte giallonera. Parola al campo: la diretta Borussia Dortmund Lille prende il via! BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Svensson; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Brandt, Bynoe-Gittens; Guirassy. Allenatore: Niko Kovac LILLE (4-3-2-1): Chevalier; Meunier, B. Diakité, Alexsandro, Ismaily; Mukau, André, Bouaddi; Haraldsson, E. Mbappé; David. Allenatore: Bruno Génésio (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Dortmund Lille in streaming video e tv, dove vedere la partita

Per seguire la diretta Dortmund Lille delle ore 21.00 gli interessati dovranno essere in possesso di un abbonamento per i servizi di Sky Sport o collegarsi su cellulare e tablet tramite le piattaforme di streaming SkyGo e NowTv.

Dortmund Lille, i gialloneri ospitano la sorpresa della League Phase

La diretta Dortmund Lille sarà valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League che mette in scena la sfida tra la squadra di casa uscita dal turno intermedio degli spareggi, battendo lo Sporting Lisbona, e gli ospiti che da sorpresa dell’edizione si sono qualificati tra le prime otto in classifica nella League Phase e sono andate direttamente agli ottavi.

I tedeschi si stanno leggermente riprendendo dopo la prime metà di stagione non fantastica sotto la guida di Nuri Sahin e sono ancora in lotta per recuperare punti in classifica, essendo ora decimi in Bundesliga con 35 punti, i francesi invece sono messi meglio ma peggio rispetto alla scorsa stagione, sono in lotta per un posto nelle competizioni europee e occupano il quinto posto della Ligue 1 con 41 punti.

Dortmund Lille, probabili formazioni

Per la diretta Dortmund Lille del Signal Iduna Park i padroni di casa dovrebbero essere schierati da Niko Kovac con un 4-2-3-1 con Kobel in porta, Bensebaini e Ryerson gli esterni bassi con Emre Can e Schlotterbeck a completare il reparto, Sabitzer e Gross in mediana, trequarti formata da Adeyemi e Beier sulle fasce e Reyna in posizione centrale alle spalle dell’unica punta Guirassy.

Gli ospiti potrebbero rispondere mettendosi a specchio con un 4-2-3-1 in cui Bruno Genesio schiererà Chevalier tra i pali, Meunier, Diakité, Alexsandro e Gudmundsson in difesa, Bentaleb e André in mediana, Haraldsson e Mukau esterni offensivi, Bouaddi trequartisti in supporto di David riferimento centrale

Scommessa Dortmund Lille, quote e pronostico

La diretta Dortmund Lille è forse una delle partite più equilibrate e allo stesso tempo meno interessanti di questa fase della Champions League, sono due squadre interessanti ricche di giovani di talento e giocatori meno conosciuti ma proprio per questo potrebbe essere difficile assistere a una sfida emozionante con grandi giocate.

Non c’è una netta favorita anche se i padroni di casa avendo il pubblico dalla loro parte hanno una marcia in più, questo anche secondo bet365 che alla vittoria del Borussia Dortmund assegna la quota di 1.67, la vittoria del Lille invece è quotata 5.00 mentre il pareggio ha una quota di 4.00