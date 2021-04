Diretta/ Dortmund Manchester City (Champions) streaming video tv: tutto in bilico

DIRETTA DORTMUND MANCHESTER CITY: SFIDA AD ALTA TENSIONE!

Dortmund Manchester City, in diretta mercoledì 14 aprile 2021 alle ore 21.00 presso il Signal Iduna Park di Dortmund sarà una sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ancora tutto in bilico dopo la sfida di andata in cui i tedeschi si sono dimostrati un osso più che duro per il Manchester City, riacciuffando il pari nel finale di partita e cedendo solo allo scadere al gol di Foden. Il Manchester City punta quest’anno a quella Champions rincorsa ormai da diversi anni dalla proprietà araba e anche da Pep Guardiola, che anche quest’anno ha messo in ghiaccio la conquista della Premier League e ora sta puntano alla Champions, come si è visto anche nell’ultima sconfitta in campionato contro il Leeds United.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL REAL MADRID/ Quote: il duello Salah-Benzema

Il Borussia Dortmund in Bundesliga è a -7 dalla zona Champions e questa partita potrebbe essere lo spartiacque dell’intera stagione. Per i gialloneri sarà difficile puntare all’Europa dei grandi nella prossima stagione, a meno di ribaltare la sconfitta subita la settimana scorsa all’Etihad Stadium e riprendersi così la scena così come accaduto nella stagione 2012/13, in cui il Dortmund arrivò fino alla finalissima di Champions.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND MANCHESTER CITY/ Quote: l'ex Gundogan

DIRETTA DORTMUND MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Dortmund Manchester City sarà affidata ai canali della televisione satellitare: i clienti Sky potranno dunque seguirla sui canali dedicati sul loro decoder e come sempre, in assenza di un televisore, potranno assistere al match di Champions League anche tramite il servizio di diretta streaming video. Senza costi aggiuntivi per gli abbonati, è usufruibile con l’applicazione Sky Go che si potrà attivare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone semplicemente inserendovi i dati del proprio abbonamento.

DIRETTA/ Chelsea Porto (risultato finale 0-1) streaming: Taremi che gol! Ma non basta

PROBABILI FORMAZIONI DORTMUND MANCHESTER CITY

Le probabili formazioni della sfida tra Borussia Dortmund e Manchester City presso il Signal Iduna Park. I padroni di casa allenati da Lucien Favre scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Hitz; Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro; Emre Can, Dahoud, Bellingham; Reus, Haaland, Hazard. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Pep Guardiola con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Ederson; Walker, Stones, Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündoğan; Mahrez, Jesus, Foden.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Dortmund Manchester City, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie A. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 3,60 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,35 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 2,10 volte l’importo investito con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA