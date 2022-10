Diretta Dortmund Manchester City/ Streaming video tv: big match! (Champions League)

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND MANCHESTER CITY: BIG MATCH!

Borussia Dortmund Manchester City sarà diretta dal nostro Davide Massa: alle ore 21:00 di martedì 25 ottobre il Signal Iduna Park apre al big match nella 5^ giornata del gruppo G di Champions League 2022-2023. Stiamo parlando delle due squadre che con tutta probabilità andranno agli ottavi: il Manchester City è aritmeticamente qualificato, anche se non ha del tutto chiuso la questione primo posto avendo mancato la vittoria a Copenaghen, in una partita in cui ha sbagliato un rigore e in generale non è riuscito a mostrare il suo enorme potenziale, che lo rende probabilmente il reale favorito per la vittoria del titolo.

Il Borussia Dortmund ha pareggiato contro il Siviglia nell’ultimo turno: un risultato deludente, ma che comunque mette i gialloneri ad un solo punto dagli ottavi: difficile che Edin Terzic possa mancare l’obiettivo anche se chiaramente il rischio esiste, ma vorrebbe dire perdere contro il Copenaghen all’ultima giornata e i danesi, tra l’altro, dovrebbero vincere anche oggi. Intanto scopriremo cosa succederà nella diretta di Borussia Dortmund Manchester City, mentre aspettiamo che si giochi facciamo una rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Borussia Dortmund Manchester City sarà fornita dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento per questa partita della quinta giornata nei gironi di Champions League sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati, che potranno utilizzare il loro decoder o, in alternativa, il servizio di diretta streaming video di Borussia Dortmund Manchester City. Quest’ultimo non comporta costi aggiuntivi: per assistere al match basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, che è inclusa nel pacchetto per i clienti ed è installabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND MANCHESTER CITY

Nella diretta Borussia Dortmund Manchester City Terzic si affida al 4-2-3-1: senza lo squalificato Ozcan dovrebbe mandare Emre Can al centro del campo, a fare coppia con lo straordinario Bellingham – diventato anche un cannoniere – e davanti a una difesa nella quale Hummels e Schlotterbeck sarebbero i centrali a protezione di Kobel. Sule e Raphael Guerreiro sugli esterni, poi sulla trequarti potrebbe tornare titolare Thorgan Hazard, che prenderebbe il posto di Giovanni Reyna o Adeyemi affiancando Brandt; Moukoko si gioca il posto da prima punta con Modeste, ai box Bynoe-Gittens e Malen così come lo sfortunatissimo Reus.

Il Manchester City dovrebbe schierare un 4-3-3 con Ederson tra i pali, Laporte (o Stones) e Ruben Dias davanti a lui con due terzini che sarebbero Joao Cancelo e Aké; da valutare poi il centrocampo, Rodri potrebbe esserci e con lui anche Gundogan e De Bruyne ma ovviamente può scalare in mediana il tuttofare Bernardo Silva, che libererebbe anche un posto nel tridente. Qui, con il grande ex Haaland da prima punta, agirebbero Mahrez e Foden; da valutare ovviamente la candidatura di Grealish, ma l’ex capitano dell’Aston Villa in questo momento appare ancora indietro nelle gerarchie di Pep Guardiola e dunque è destinato a partire ancora dalla panchina.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Borussia Dortmund Manchester City, partita valida la 5^ giornata nella fase a gironi di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 5,00 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 4,50 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 1,60 volte la giocata con questo bookmaker.











