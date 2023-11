DIRETTA DORTMUND NEWCASTLE/ Video streaming tv: inedito in terra tedesca (Champions, 7 novembre 2023)

DIRETTA DORTMUND NEWCASTLE: I TESTA A TESTA

In attesa della diretta di Borussia Dortmund Newcastle, possiamo osservare che questa sera vivremo una partita inedita in terra tedesca, dal momento che l’unico precedente ufficiale risale a due settimane fa, quando il Borussia Dortmund andò a vincere per 0-1 sul campo del Newcastle grazie al gol segnato da Felix Nmecha al 45’ minuto di gioco. Sono invece molto numerosi i confronti dei gialloneri contro il calcio inglese in generale, sotto forma di ben 34 precedenti ufficiali con tredici vittorie per il Borussia Dortmund (compresa quella del 25 ottobre scorso), sei pareggi ma anche quindici sconfitte, per un bilancio che è quindi leggermente in negativo per la squadra di Dortmund.

Il Newcastle ha invece molta meno familiarità con il calcio tedesco, anche se è in saldo positivo grazie a due vittorie, un pareggio e una sconfitta: spicca in particolare il doppio successo contro il Bayer Leverkusen (3-1 sia in casa sia in trasferta) nel febbraio 2003, in quella che ai tempi era la seconda fase a gironi della Champions League, poi ecco un pareggio per 0-0 contro l’Eintracht Francoforte a novembre 2006, nella fase a gironi della allora Coppa Uefa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DORTMUND NEWCASTLE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Dortmund Newcastle sarà visibile esclusivamente per gli abbonati Sky sui canali sportivi della televisione satellitare. Sarà comunque molto ampia pure la possibilità di diretta streaming video di Dortmund Newcastle, perché questa opzione sarà assicurata sulle piattaforme di Mediaset Infinity, Sky Go e NOW Tv, tuttavia sempre tramite abbonamento.

DORTMUND NEWCASTLE: TEDESCHI PER L’ALLUNGO

Dortmund Newcastle, diretta allo Stadio Signal Iduna Park di Dortmund, si giocherà alle ore 18.45 di martedì 7 novembre 2023, per la quarta giornata del girone F di Champions League. Gruppo apertissimo dove, al momento, è il Milan la squadra in maggiore difficoltà, con soli due pareggi finora. Borussia Dortmund e Newcastle, infatti, si ritrovano appaiate a quota quattro punti dietro al Paris Saint Germain, capolista a quota sei. Nello scontro precedente, a campo invertito, vittoria tedesca di misura.

PROBABILI FORMAZIONI DORTMUND NEWCASTLE

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta di Dortmund Newcastle, in programma alle ore 18.45 allo Signal Iduna Park di Dortmund. I padroni di casa allenati da mister Terzic punteranno sul collaudato 4-3-3 con Kobel tra i pali e una linea difensiva composta da Wolf, Hummels, Schlotterbeck e Bensebaini. Davanti Reus e Malen insieme a Fullkrug. Per gli inglesi, invece, il tecnico Howe non avrà a disposizione Sandro Tonali. Nel tridente spazio ad Almiron, Isak e Gordon mentre Guimaraes sarà il sostituito dell’ex centrocampista di Brescia e Milan.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Dortmund Newcastle in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sono favoriti per la vittoria gli inglesi, infatti il segno 2 è quotato a 2.50, mentre poi si sale a quota 3.30 per il segno X in caso di pareggio e a 2.65 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincere la squadra tedesca.











