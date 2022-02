Diretta/ Dortmund Rangers streaming video tv: Tedeschi lanciati (Europa League)

DIRETTA DORTMUND RANGERS: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Borussia Dortmund Rangers, in diretta giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 18.45 presso il Signal Iduna Park di Dortmund sarà una sfida valevole per i play off di Europa League. Tedeschi lanciati dopo l’ultimo 0-3 all’Union Berlino che ha permesso al Borussia di avvicinarsi alla testa della classifica, con i gialloneri che hanno approfittato del passo falso del Bayern Monaco a Bochum riportandosi a -6 dalla vetta della Bundesliga e consolidando il sesto posto in classifica.

I Rangers dopo l’addio di Steven Gerrard hanno mantenuto comunque un buon ritmo e si stanno giocando il titolo in Scozia in un appassionante testa a testa con il Celtic, avanti di un solo punto in testa alla classifica, col fronte europeo capace sempre di nobilitare la stagione dei Gers. Le due squadre si ritrovano di fronte in Europa a 23 anni dall’ultima volta: nei sedicesimi di finale della Coppa UEFA 1999/00 il Dortmund passò il turno ai calci di rigore contro gli scozzesi in 7 dicembre 1999.

DIRETTA DORTMUND RANGERS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Borussia Dortmund Rangers è su Sky Sport (Sky Sport Football canale 203 e canale 253): per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI DORTMUND RANGERS

Le probabili formazioni della diretta Borussia Dortmund Rangers, match che andrà in scena al Signal Iduna Park di Dortmund. Per il Borussia Dortmund, Marco Rose schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kobel, Akanji, Zagadou, Hummels, Guerreiro, Witsel, Dahoud, Bellingham, Reus, Malen, Brandt. Risponderanno i Rangers allenati da Giovanni van Bronckhorst con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: McLaughlin, Zukowski, Sands, Helander, Barisic, Diallo, Davis, Wright, Ramsey, Sakala, Roofe.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Borussia Dortmund Rangers, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Dortmund con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo dei Rangers, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.50.

