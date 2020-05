Diretta Dortmund Schalke 04/ Streaming video tv: si riparte col Derby della Ruhr

Pubblicità

Borussia Dortmund Schalke 04, in diretta dal Signal Induna Park oggi sabato 16 maggio, è la partita valida per la 26^ giornata della Bundesliga, la prima dopo lo stop imposto al campionato per l’emergenza coronavirus: fischio d’inizio fissato per le ore 15.30. Dopo dunque due mesi di assenza per l’esplodere della pandemia da covid 19 ecco che il grande calcio europeo torna in campo ed è proprio il primo campionato tedesco a rompere le righe: e quale miglior match che il Derby della Ruhr per interrompere il lungo digiuno che gli appassionati di calcio hanno vissuto finora?. Con la diretta tra Borussia Dortmund e Schalke 04 oggi di certo vivremo una partita unica nel suo genere, che già in passato ci ha regalato perle, aneddoti e risultati eccezionali. Ovviamente, è doveroso ricordarlo, la sfida di questo pomeriggio, con cui di fatto si aprirà anche la 26^ giornata della Bundesliga, verrà disputata a porte chiuse: nessun muro giallo dunque al Signal Induna Park, ma pure, di certo tanto spettacolo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Borussia Dortmund e Schalke 04 sarà visibile in diretta tv su Sky, per la precisione dalle ore 15.30 al canale Sky Sport Football, al numero 203 del telecomando. La diretta streaming video verrà garantita per tutti gli abbonati tramite la ben nota app Sky Go.

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND SCHALKE 04: LE PROBABILI FORMAZIONI

Fissare, dopo due mesi di stop completo al campionato tedesco, le probabili formazioni della diretta tra Borussia Dortmund e Schalke 04 potrebbe essere lavoro affatto semplice: nel frattempo infatti alcuni giocatori hanno avuto tempo per rimettersi in forma ed altri invece si sono infortunati e senza dubbio non conosciamo completamente le reali condizioni dello spogliatoio. Pure però possiamo immaginare che sia Favre che Wagner, per un appuntamento così importante (per il campionato, ma in generale per tutto il sistema calcio) non vogliano uscire dal seminato, proponendo rispettivamente i classici 3-4-3 pieni di titolari. Ecco che allora per i padroni di casa Favre, dovrebbe porre in porta il solito Burki, con il capitano Piszczek in difesa accompagnato da Hummels e Akanji: per la mediana vi sarebbe dunque posto per Hakimi, Brandt, Delaney e Guerreiro, mentre Emre Can sarà costretto in panchina per un guaio muscolare. In attacco ecco confermati dal primo momento Sancho, Haaland e Hazard, già titolari nell’ultimo match disputato prima dello stop, in Champions League con il Psg.

Sarà poi stesso modulo per lo Schalke 04 di Wagner, che pure conta una rosa praticamente al completo alla ripresa della Bundesliga: solo Kabak, Mascarell e Stambouli possono definirsi in dubbio, e saranno indirizzati verso la panchina. Nel 3-4-3 dei minatori oggi pomeriggio si faranno trovare pronti Harit, Burgstalle e Raman, mentre toccherà al quartetto con Kenny, McKennie, Serdar e Oczipka occupare il centrocampo. Grandi certezze per lo Schalke =4 anche in difesa, con Schibert tra i pali e il terzetto comprato Tobido, Sane e Nastasic in difesa.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo ora dare un occhio anche al pronostico della diretta tra Borussia Dortmund e Schalke 04, ecco che oggi per il Derby della Ruhr è il club gallonero il favorito d’obbligo. Nelle quotazioni fissate dalla Snai per l’1×2 vediamo che il successo dei padroni di casa è stato dato a 1.60, contro il più elevato 5.50 assegnato ai minatori: il pareggio vale invece 4.00.



