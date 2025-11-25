Analisi della diretta Dortmund Villarreal, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND VILLAREAL (RISULTATO LIVE 2-0): SUPER GUIRASSY

L’inizio di secondo tempo di questa diretta è un incubo per il Villarreal e una svolta totale per il Dortmund. Al 52’ si accende il caos in area spagnola dopo un contatto sospetto: l’arbitro Massa indica il dischetto ma prima vuole il supporto del VAR. Dopo una lunga revisione, la decisione viene confermata e al 53’ Foyth viene espulso per un intervento durissimo che porta al rigore per i tedeschi.

Guirassy si presenta sul dischetto al 54’ e non sbaglia, spiazzando il portiere e portando il risultato sul 2-0. Ma non è finita: pochi attimi dopo, su un pallone che rimbalza ancora in area, proprio Guirassy è il più lesto ad avventarsi sulla sfera e ribadirla in rete da distanza ravvicinata. Il Borussia in totale controllo, Villarreal frastornato e in dieci uomini. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND VILLAREAL (RISULTATO LIVE 0-0): DUPLICE FISCHIO

Primo tempo intenso ma senza reti in questa diretta, con il Dortmund più propositivo e il Villarreal attento a chiudere ogni spazio. I tedeschi costruiscono le occasioni migliori: al 22’ Sabitzer raccoglie un pallone vagante al limite e calcia di prima intenzione verso il centro della porta, ma Luiz Júnior si distende con ottimi riflessi e respinge. Pochi secondi prima Adeyemi aveva provato a sorprendere la difesa con un filtrante interessante, ben letto però dai difensori spagnoli.

Lo stesso Adeyemi, al 21’, crea una chance da solo sfruttando un rimpallo, ma il suo tiro dal limite termina alto sopra la traversa. L’episodio più significativo arriva poco dopo, quando Buchanan insacca sugli sviluppi di un’azione rapida, ma la gioia viene subito spenta dalla bandierina: fuorigioco e rete annullata. Il Villarreal si difende con ordine e prova qualche ripartenza senza però mai impensierire davvero i gialloneri. Punteggio fermo sullo 0-0. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND VILLAREAL (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

La diretta si apre con il Borussia Dortmund che prende subito in mano il possesso contro il Villareal, nonostante il risultato sia ancora di 0-0, cercando fin dai primi minuti di consolidare il controllo del ritmo attraverso scambi corti e continui movimenti tra le linee. Al 7’ la squadra di Rose costruisce una buona azione corale, muovendo palla con pazienza per provare a trovare uno spiraglio nella compatta difesa del Villarreal.

In precedenza, al 4’, Svensson aveva tentato un passaggio filtrante verso Guirassy, ma la difesa spagnola legge bene e intercetta, mantenendo il punteggio sullo 0-0. L’arbitro Massa interrompe poi il gioco al 8’ per un fallo di Brandt in pressione, frenando momentaneamente l’iniziativa del Dortmund. Villareal attento e ordinato, Borussia dominante nel possesso ma ancora senza trovare l’imbucata giusta. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND VILLARREAL (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Quante volte si è giocata la diretta Borussia Dortmund Villarreal? Curiosamente, nessuna: eppure le due squadre sono comunque state protagoniste lungo la storia delle coppe europee, ricordiamo che i tedeschi in Champions League hanno il titolo nel 1997 e la finale raggiunta nel 2013, mentre il Submarino Amarillo in due occasioni – separate da 27 anni – sono arrivati in semifinale, in particolar modo sfiorando l’ultimo atto nel 1996 quando, contro l’Arsenal, Juan Roman Riquelme aveva sbagliato un rigore decisivo, fermando il sogno del Villarreal proprio all’ultimo.

Ecco, possiamo dire che i migliori momenti delle due squadre non siano mai stati coincidenti; anche così in ogni caso è strano che solo questa sera, nella quinta giornata del super girone, queste due formazioni vivano il loro primo incrocio ufficiale, anche per questo ci approcciamo alla partita del Signal Iduna Park con grande interesse e attenzione pronti a viverla insieme con la nostra cronaca, a tale proposito è davvero arrivato il momento di accomodarci e lasciare la parola ai calciatori sul terreno di gioco perché la diretta Borussia Dortmund Villarreal sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Dortmund Villarreal in streaming video, come seguire la partita

La diretta Dortmund Villarreal si giocherà al Signal Iduna Park e dall’impianto sarà trasmessa a tutti gli interessati tramite i servizi di Sky Sport, che per chi è in possesso di un abbonamento, metterà a disposizione i canali Sky Sport (canale 251) per la Diretta Gol e Sky Sport (canale 257) per l’evento singolo, e SkyGo e NowTv per lo streaming dell’evento.

Borussia Dortmund Villarreal, gialloneri a caccia dei primi otto posti

Tra le partite che alle 21.00 saranno in campo per la quinta giornata della League Phase di Champions League ci sarà anche la diretta Dortmund Villarreal che farà scontrare due squadre in ottima forma ma che in Europa stanno vivendo situazioni molto diverse, i tedeschi infatti, nonostante la sconfitta 4-1 in casa del Manchester City hanno conquistato 7 punti che li fanno essere al quattordicesimo posto tra le squadre che parteciperebbero agli spareggi, in Bundesliga invece sono a 3 punti dal secondo posto dopo due pareggi consecutivi.

Per gli spagnoli invece l’avventura europea si sta rivelando essere più complicata del previsto come può far ben vedere il trentaduesimo posto in classifica, il solo punto conquistato e la sconfitta 1-0 in casa del Pafos, ne La Liga però stanno tenendo il ritmo delle migliori e si trovano al terzo posto a -3 dalla vetta dopo la vittoria 2-1 contro il Maiorca.

Dortmund Villarreal, probabili scelte dei tecnici

A scendere in campo nella diretta Dortmund Villarreal saranno gli undici più in forma e più fidati per entrambi i tecnici, per questo Niko Kovac metterà in campo un 3-4-3 con Kobel in porta, Emre Can, Schlotterbeck e Anton in difesa, Beier, Bellingham, Nmecha e Ryerson a centrocampo e in attacco Chukwuemeka, Guirassy e Brandt. Per Marcelino invece la scelta dovrebbe ricadere su un 4-4-2 nel quale ci saranno Luiz Junior come portiere, Pedraza, Renato Veiga, Marin e Navarro come difensori, Pépé, Comesana, Thomas e Moleiro come centrocampisti e Ayoze Perez e Gerard Moreno come due attaccanti.

Dortmund Villarreal, quote e possibile risultato finale

Anche la diretta Dortmund Villarreal è vista come una sfida che avrà un esito ben definito, per Sisal infatti i tedeschi sono nettamente favoriti sugli avversari per una migliore posizione in classifica, una rosa di maggiore talento e un’abitudine maggiore a giocare partite di questo livello, per questo la loro vittoria è stata messa a 1.75. La vittoria degli spagnoli di conseguenza è considerata come il risultato più difficile e per questo è data a 4.00, infine il pareggio si posiziona a metà strada pur rimanendo molto poco realistico e venendogli assegnato un valore di 3.50.