Diretta/ Dortmund Zenit (Champions League) streaming video tv: è già spareggio?

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND ZENIT: SFIDA DELICATA!

Borussia Dortmund Zenit, diretta dall’olandese Björn Kuipers, mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Potrebbe già essere spareggio nel girone di Champions che vede impegnata anche la Lazio. Pur partendo favorite nelle sfide della prima giornata, infatti, sia il Borussia Dortmund sia lo Zenit San Pietroburgo sono state costrette al ko, i gialloneri in casa della Lazio, i russi tra le mura amiche contro il Bruges. Una nuova sconfitta potrebbe dunque compromettere il cammino europeo. Il Borussia Dortmund ha risposto energicamente al ko dell’Olimpico vincendo 3-0 il sentito derby della Ruhr contro lo Schalke, 3-0 maturato tutto nella ripresa grazie ai gol di Akanji, Haaland e Hummels. Dall’altra parte invece per lo Zenit si è aperta la crisi con la sconfitta nel massimo campionato russo in casa contro il Rubin Kazan, un altro 1-2 interno che è costato alla formazione di San Pietroburgo la vetta della classifica, ora lontana 3 punti e occupata dallo Spartak Mosca.

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND ZENIT IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI CHAMPIONS

La diretta tv di Dortmund Zenit sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Champions League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND ZENIT

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund Zenit, sfida che andrà in scena presso il Signal Iduna Park di Dortmund. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Lucien Favre con un 3-4-2-1: Hitz, Pszicek, Hummels, Delaney, Meunier, Witsel, Bellingham, Reus, Sancho, Haaland. Gli ospiti guidati in panchina da Sergey Semak schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Kerzhakov, Karavaev, Lovren, Rakistjisky, Santos, Malcom, Wendel, Barrios, Driussi, Azmoun, Dyzouba.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Champions League tra Borussia Dortmund e Zenit queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.35, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 5.25 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 8.20.



